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洛杉磯亞美公義促進中心 提供免費法律諮詢

洛杉磯訊
洛杉磯亞美公義促進中心。（業者提供）
洛杉磯亞美公義促進中心。（業者提供）

洛杉磯亞美公義促進中心(Asian Americans Advancing Justice Southern California) ，為此次年節展黃金贊助。該中心一直在為南加州社區提供免費或低成本的法律諮詢、訴訟、及特定案件的代理服務。辯護人、律師可以就許多法律問題提供答案及指導。提供免費諮詢熱線，求助者會得到該中心洛杉磯的律師或其它法律機構的資源、輔導或轉介服務，諮詢範圍涵蓋房屋、家庭暴力、家庭法、移民、入籍、消費者欺詐或歧視個案。

洛杉磯亞美公義促進中心，亞裔語言法律諮詢組(ALLIP)自2002年成立以來，每年接收超過10,000個來電，讓有語言溝通困難的移民和法律中心的熱線人員直接溝通。亞裔語言法律諮詢組、是南加州提供求助者與受過訓練的雙語工作人員、進行法律諮詢的服務機構，這對有語言困難的移民人士是一個很重要的法律資源。

亞美公義促進中心洛杉磯的熱線，優先針對低收入人士提供以下法律範圍服務：反歧視、家庭、移民、消費者、政府福利、勞工、房屋及公民權等重要法律知識。歡迎當天至其A40-A42攤位洽詢。

粵、國語諮詢專綫1- 800-520-2356；英語諮詢專綫1-888-349-9695；韓國語諮詢專綫1-800-867-3640； 菲律賓語諮詢專綫1-855-300-2552；北印度語諮詢專綫1-800.971.2552； 泰國語諮詢專綫1-800-914-9583； 越南語諮詢專綫:1-800-267-7395。開放時間是星期一至五上午10點到下午3時。其它時間，可以在語音信箱中留言; 熱線工作人員一般會在一個工作日內回電。查詢網址www.ajsocal.org。

洛杉磯 移民 加州

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