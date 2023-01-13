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美國太子牌純正威州花旗參、鹿角靈芝等 年節展中均特價

洛杉磯訊
花旗參。（圖：業者提供）
花旗參。（圖：業者提供）

全美威州花旗參銷量冠軍的美國太子牌，將在21日和22日本報年節展活動當天，對頭100名顧客，無須購買任何商品，來就送小禮一份。世界日報與蒙市政府合辦「兔年迎春年節展」，將於Garvey Ave封街舉行。

另外當天優惠的產品包含：2磅威州花旗參100元、3盒5年威州參片100元、和100元6包4oz的人參。花旗參茶和世界各地名牌餅乾也都有特價，同時也將設置1元、5元區和10元區，提供許多產品供民眾選購。當天買太子牌鹿角靈芝、姜王晶、泰式茶包、薑汁椰奶等也都有優惠，全部賣完即止，另有其他特價商品，歡迎至其B5-B7的攤位選購。

市面上很多假的威州花旗參，基於太子牌多年來的誠信，威州參農總會授權太子牌威州花旗參在包裝上使用該會的老鷹徽號，以成為真正威州參的認證標記；而且經認證的太子牌花旗參均經過農殘檢驗，確保符合FDA最高食安標準。威州花旗參農戶合作社也選定太子行為全美最大的威州花旗參經銷商，負責推廣和銷售他們純正的威州花旗參。

美國太子行公司總部位於加州舊金山灣區，其分公司則設在紐約、洛杉磯、香港、中國及馬來西亞。

花旗參。（圖：業者提供）
花旗參。（圖：業者提供）

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