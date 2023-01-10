KIA EV6全電車榮獲2023年北美年度多功能車

快訊！全電動Kia EV6被北美年度汽車 （NACTOY）評審團評為北美年度多功能。這是三年來NACTOY評審團第二次將Kia汽車評為該類別的首選，也是Kia電動汽車（EV）的首次獲獎。

Kia美國公司總裁兼首席執行官Sean Yoon表示，自2022年初開始銷售以來，EV6車型系列展示了Kia電動汽車工程技術固有的複雜性和精緻性，北美客戶已經註意到了這一點，一年中有三輛電動車入圍 決賽，這一勝利證明EV6不僅是一款頂級多功能車，而且還是一款堪稱典範的EV。

EV6由50位來自平面、網絡、廣播和廣播媒體的汽車專家選出。作為評估過程的一部分，NACTOY陪審員測試了從跑車到皮卡車的各種車輛，並評估了包括汽車創新、設計、安全功能、性能、技術、駕駛員滿意度、用戶體驗和價值在內的標準。

EV6的受歡迎程度繼續上升。迄今為止，Kia在全美50個州的零售商 處已售出19,000多輛EV6車型，其中包括2022年12月開始上市銷售的576馬力EV6 GT。EV6具有令人驚嘆的性能、超快的直流充電兼容性、可用車載電源，以及在整個座艙內使用創新材料的平地板內飾。EV6提供了一系列先進的駕駛員輔助系統、卓越的連接功能以及Kia最新一代的節能熱泵，它可以從汽車的冷卻系統中清除廢熱。EV6是Kia「S 計劃」戰略的重要組成部分，該戰略每年至少推出兩款純電動汽車（BEV），並計劃到2027年打造14款BEV的完整陣容。

Kia America – 總部位於加州 爾灣市的Kia美國，在質量調查中連續名列前茅，被評為全球100強品牌之一。此外，Kia美國繼續擔任NBA的「官方汽車合作夥伴」，提供一系列汽油、混合動力、插電式混合動力和電動汽車，其生產的各種車型在近750家美國經銷商處銷售，包括了在美國本土組裝的汽車和SUV。