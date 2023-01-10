我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

XBB.1.5變異株傳播力極強 美再延長公衛緊急狀態

1/15全國貝果日 猜猜最受歡迎的貝果口味是…

KIA EV6全電車榮獲2023年北美年度多功能車

洛杉磯訊

快訊！全電動Kia EV6被北美年度汽車（NACTOY）評審團評為北美年度多功能。這是三年來NACTOY評審團第二次將Kia汽車評為該類別的首選，也是Kia電動汽車（EV）的首次獲獎。

Kia美國公司總裁兼首席執行官Sean Yoon表示，自2022年初開始銷售以來，EV6車型系列展示了Kia電動汽車工程技術固有的複雜性和精緻性，北美客戶已經註意到了這一點，一年中有三輛電動車入圍決賽，這一勝利證明EV6不僅是一款頂級多功能車，而且還是一款堪稱典範的EV。

EV6由50位來自平面、網絡、廣播和廣播媒體的汽車專家選出。作為評估過程的一部分，NACTOY陪審員測試了從跑車到皮卡車的各種車輛，並評估了包括汽車創新、設計、安全功能、性能、技術、駕駛員滿意度、用戶體驗和價值在內的標準。

EV6的受歡迎程度繼續上升。迄今為止，Kia在全美50個州的零售商處已售出19,000多輛EV6車型，其中包括2022年12月開始上市銷售的576馬力EV6 GT。EV6具有令人驚嘆的性能、超快的直流充電兼容性、可用車載電源，以及在整個座艙內使用創新材料的平地板內飾。EV6提供了一系列先進的駕駛員輔助系統、卓越的連接功能以及Kia最新一代的節能熱泵，它可以從汽車的冷卻系統中清除廢熱。EV6是Kia「S 計劃」戰略的重要組成部分，該戰略每年至少推出兩款純電動汽車（BEV），並計劃到2027年打造14款BEV的完整陣容。

Kia America – 總部位於加州爾灣市的Kia美國，在質量調查中連續名列前茅，被評為全球100強品牌之一。此外，Kia美國繼續擔任NBA的「官方汽車合作夥伴」，提供一系列汽油、混合動力、插電式混合動力和電動汽車，其生產的各種車型在近750家美國經銷商處銷售，包括了在美國本土組裝的汽車和SUV。

汽車 加州 入圍 電動車 零售商

上一則

專家：低碳飲食有可能是糖尿病患者救命曙光

下一則

暴雨橫掃南加 洛縣居民開車送孩子上學直接衝進游泳池

熱門新聞

不少華人對於中國人不能擁有中美雙重國籍的規定耿耿於懷，尤其疫情期間因為中國簽證難辦，導致很多海外華人無法回國探望親人。（本報資料照片）

雙護照進出中美 移民律師：後果很嚴重

2023-01-09 16:01
律師提醒使用兩本護照入出境美國已觸法。(取材自海關邊境保護局臉書)

中國簽證難辦 用中美雙護照出入境…到底行不行？

2023-01-09 12:59
華人移民律師現在很忙，因為很多中國人和台灣人都想潤。（取材自移民局網站）

逃疫避戰 兩岸人民潤風又起 台偏好E-2 陸EB-1居多

2023-01-07 12:30
新年伊始，網友曬照稱在洛杉磯市西野廣場偶遇張藝謀夫婦。 （小紅書）

張藝謀洛杉磯購物照片曝光 這次是真的？

2023-01-04 14:59
火葬費用高如天價，迫使某些家庭自己動手，一群人圍在停車場的克難火葬堆旁邊。(視頻截圖)

世界晚報／天價火葬費迫使家屬當街燒遺體 哀嚎聲一片

2023-01-05 21:44
華人林先生分享自己當網約車的經歷。 (Shutterstock)

從破口大罵到滿身是血…華人開網約車 滿腹辛酸淚

2023-01-11 13:07

超人氣

更多 >
中國駐美使領館最新通知 回應「十年簽證」

中國駐美使領館最新通知 回應「十年簽證」
金球獎／楊紫瓊奪影后等40年 感言被打斷嗆：閉嘴！我可以打趴你

金球獎／楊紫瓊奪影后等40年 感言被打斷嗆：閉嘴！我可以打趴你
廣州BMW衝人群…加速撞擊、輾壓後狂撒錢 5死13傷

廣州BMW衝人群…加速撞擊、輾壓後狂撒錢 5死13傷
從破口大罵到滿身是血…華人開網約車 滿腹辛酸淚

從破口大罵到滿身是血…華人開網約車 滿腹辛酸淚
金球獎塵埃落定 它打敗「阿凡達2」奪最佳

金球獎塵埃落定 它打敗「阿凡達2」奪最佳