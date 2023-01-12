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H Mart 超市 1/13起贈送兔年紅包袋

洛杉磯訊
H Mart超市賀年紅包袋。（業者提供）
H Mart超市賀年紅包袋。（業者提供）

農曆新年前總是忙著打理許多大小事，H Mart為了讓你的生活更輕鬆便利，不論是辦年貨還是置辦家宴，一都能滿足你的需求。和以往一樣，H Mart精心準備了2023年「兔」年特製賀歲紅包袋（見圖），以傳達H Mart超市對顧客的新春祝福。兔年賀歲紅包袋明天（1月13日）起開始贈送，至贈完為止。

H Mart超市表示，2023年賀嵗紅包一組三入，三種不同設計別具匠心地畫上了賀歲圖騰、梅花、掛彩燈等新年傳統習俗的圖案；新年的歡騰氣氛躍然紙上，別具一格。此外，今年紅包袋的封口採用插槽式圓口設計，展現濃厚的年節氣氛， 有生活圓滿之意，象徵了「完整」與「和樂」，傳遞「鴻兔大展，新年開新局」的吉祥祝福。

H Mart超市藉此向各界賀歲拜年，祈願在嶄新的一年，大家平安順意，對未來充滿希望與期待，歡喜過新年。紅包袋將配合H Mart各分店新春年貨活動，顧客在指定店鋪消費滿88元，結賬時即可獲贈一份。由於數量有限，送完爲止，客戶服務熱綫1-877-427-7386。

全美H Mart大多數分店將全力參與此次活動，但加州唯有Buena Park門店不參與此活動。更多活動信息及活動店鋪信息請見H Mart官網、臉書、Instagram及微信公眾號(ID:hmartofficial)。

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