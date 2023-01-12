國際時尚旅遊小姐/時尚先生 周日總決賽

「首屆元宇宙 國際時尚 旅遊小姐選美暨時尚先生洛杉磯 總決賽」， 1月15日（星期日）晚上六點將於Ontario 舉行，20位男女選手將通過休閒服、泳裝、晚禮服、才藝及機智問答等環節，角逐王冠及后冠，冠軍可獲得1200美元獎金。

這項活動由美國星宇文化主辦，洛杉磯時尚傳媒、ＫＹＳＬ Studio及Sally Spa 聯合協辦。總決賽票價分為VVIP $ 100元、VIP$ 60元、普通票$40元。贊助商將提供頂級護膚Natural Beauty Healthy 品牌產品，做為VVIP及VIP票的伴手禮。

購票可洽洛杉磯時尚傳媒1-626-512-0592或eventbrite網站，搜尋2022 Miss & Mister International Fashion Travel Los Angeles Finale。總決賽地點Lumcolor Phoenix Center，地址在11255 Central Ave. Building 2, Ontario, CA 91762。

國際時尚旅遊小姐選美大賽由美國星宇文化集團在舊金山創立，賽事宗旨為搭建國際時尚平臺、宣傳獨特旅遊文化、發掘打造明星超模。過去三年雖在全球疫情影響下，依然在世界各地開設20個分賽區，成為國際時尚文化旅遊領域的頂級 IP品牌。今年更結合元宇宙、WEB3.0、區塊鏈、NFT等最新科技慨念，將打造一場創新獨特、科技加時尚的盛典。