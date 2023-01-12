我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拖行、噴水驅趕街友畫面瘋傳 舊金山知名藝廊老闆挨轟

王思聰驚傳在上海「圍毆路人」被抓 因不滿被拍照

世紀旅遊 全包式日本12日遊加機票 每人3299元

洛杉磯訊

去年，世紀旅遊帶領的全包式繽紛歐洲7國15日遊，報名踴躍並受好評，因此世紀旅遊再次舉辦全包式日本7城市12日遊＋過境台灣來回機票，每人3299元。世界日報仍為媒體贊助單位。

日本一直以來都是許多旅客出國遊玩的選擇，尤其日元兌美元貶值創出約32年來新低，現在去日本正是好時機。

將於3月15日出發的日本12日遊，2月28日截止報名。 造訪：東京、日光、富士五湖、高山、名古屋、奈良、白川鄉、京都、大阪，包機票及酒店等，讓民眾能在短時間內漫遊日本最多景點。

此次行程將包含豪華旅遊巴士、精選8晚4星級豪華酒店和2晚日式溫泉酒店及所有酒店早餐、中文導遊、參觀景點門票、4午餐+3晚餐、國際機票 (美國各大城市均可出發)。另外贈送免費過境台灣，可選擇出團前先自行去台灣再從台灣出發去日本，或者團後從日本再去台灣。

世紀旅遊考慮到沒去過台灣的讀者或者想隨團行程的讀者，特別提供額外的台灣環島7日遊，一人899元。此團是為参加此次3月15日出發的「日本12天遊」的延續特殊定制行程，無法單獨購買此六天環島行程。包含：大阪行程结束后大阪到台北延伸機票和台北返回美國延伸機票、台灣6晚4星級酒店和酒店早餐、行程中所列的午餐和晚餐、行程中使用的豪華巴士餐、中文導遊、行程參觀門票。

該旅行社顧問Simon錢說，他們最大特色是包機票和酒店。3月份是櫻花季也是旅遊的旺季，現在因機票價格大幅上漲，很多旅行社產品都不含機票，但他們旅行社報價包含往返機票和4星級酒店，增加客人參團的便利性和舒適性。

世紀旅遊也是此次世界日報農曆新年的年節展黃金贊助，他們21日及22日兩天均設有3個攤位在A20、 A22、 A24服務民眾，同時他們將提供2個名額的日本7城市12日遊，供世界日報於年節展抽獎。

報名及詳情可至當天活動攤位，或去電洽詢626-666-6999 或1-805-609-6090。公司地址在2956 E. Colorado Blvd., Ste 120, Pasadena。

日本 世界日報

上一則

南加豪雨沖出高速公路大坑 2車墜落 2人獲救

下一則

國際時尚旅遊小姐/時尚先生 周日總決賽

延伸閱讀

全體加薪…Uniqlo日本員工調漲達4成 接近歐美水準

全體加薪…Uniqlo日本員工調漲達4成 接近歐美水準
中國警告澳洲：對日應小心謹慎 勿忘歷史教訓

中國警告澳洲：對日應小心謹慎 勿忘歷史教訓
報復也分大小眼？中不滿入境限制拿「這2國」開刀 學者曝影響力

報復也分大小眼？中不滿入境限制拿「這2國」開刀 學者曝影響力
出手報復 日媒：中國暫停向日本旅客發放簽證

出手報復 日媒：中國暫停向日本旅客發放簽證
開拓中轉市場 長榮增台北-克拉克航線

開拓中轉市場 長榮增台北-克拉克航線
世界日報與蒙市政府合辦 兔年迎春年節展

世界日報與蒙市政府合辦 兔年迎春年節展

熱門新聞

不少華人對於中國人不能擁有中美雙重國籍的規定耿耿於懷，尤其疫情期間因為中國簽證難辦，導致很多海外華人無法回國探望親人。（本報資料照片）

雙護照進出中美 移民律師：後果很嚴重

2023-01-09 16:01
律師提醒使用兩本護照入出境美國已觸法。(取材自海關邊境保護局臉書)

中國簽證難辦 用中美雙護照出入境…到底行不行？

2023-01-09 12:59
華人移民律師現在很忙，因為很多中國人和台灣人都想潤。（取材自移民局網站）

逃疫避戰 兩岸人民潤風又起 台偏好E-2 陸EB-1居多

2023-01-07 12:30
華人林先生分享自己當網約車的經歷。 (Shutterstock)

從破口大罵到滿身是血…華人開網約車 滿腹辛酸淚

2023-01-11 13:07
新年伊始，網友曬照稱在洛杉磯市西野廣場偶遇張藝謀夫婦。 （小紅書）

張藝謀洛杉磯購物照片曝光 這次是真的？

2023-01-04 14:59
火葬費用高如天價，迫使某些家庭自己動手，一群人圍在停車場的克難火葬堆旁邊。(視頻截圖)

世界晚報／天價火葬費迫使家屬當街燒遺體 哀嚎聲一片

2023-01-05 21:44

超人氣

更多 >
廣州BMW衝人群…加速撞擊、輾壓後狂撒錢 5死13傷

廣州BMW衝人群…加速撞擊、輾壓後狂撒錢 5死13傷
注意這些「意外之稅」 可能影響退休生活品質

注意這些「意外之稅」 可能影響退休生活品質
從破口大罵到滿身是血…華人開網約車 滿腹辛酸淚

從破口大罵到滿身是血…華人開網約車 滿腹辛酸淚
USB盜車紐約蔓延 兩款成目標…警察：買這種鎖最保險

USB盜車紐約蔓延 兩款成目標…警察：買這種鎖最保險
XBB.1.5變異株傳播力極強 美再延長公衛緊急狀態

XBB.1.5變異株傳播力極強 美再延長公衛緊急狀態