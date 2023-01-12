世紀旅遊 全包式日本12日遊加機票 每人3299元

去年，世紀旅遊帶領的全包式繽紛歐洲7國15日遊，報名踴躍並受好評，因此世紀旅遊再次舉辦全包式日本 7城市12日遊＋過境台灣來回機票，每人3299元。世界日報 仍為媒體贊助單位。

日本一直以來都是許多旅客出國遊玩的選擇，尤其日元兌美元貶值創出約32年來新低，現在去日本正是好時機。

將於3月15日出發的日本12日遊，2月28日截止報名。 造訪：東京、日光、富士五湖、高山、名古屋、奈良、白川鄉、京都、大阪，包機票及酒店等，讓民眾能在短時間內漫遊日本最多景點。

此次行程將包含豪華旅遊巴士、精選8晚4星級豪華酒店和2晚日式溫泉酒店及所有酒店早餐、中文導遊、參觀景點門票、4午餐+3晚餐、國際機票 (美國各大城市均可出發)。另外贈送免費過境台灣，可選擇出團前先自行去台灣再從台灣出發去日本，或者團後從日本再去台灣。

世紀旅遊考慮到沒去過台灣的讀者或者想隨團行程的讀者，特別提供額外的台灣環島7日遊，一人899元。此團是為参加此次3月15日出發的「日本12天遊」的延續特殊定制行程，無法單獨購買此六天環島行程。包含：大阪行程结束后大阪到台北延伸機票和台北返回美國延伸機票、台灣6晚4星級酒店和酒店早餐、行程中所列的午餐和晚餐、行程中使用的豪華巴士餐、中文導遊、行程參觀門票。

該旅行社顧問Simon錢說，他們最大特色是包機票和酒店。3月份是櫻花季也是旅遊的旺季，現在因機票價格大幅上漲，很多旅行社產品都不含機票，但他們旅行社報價包含往返機票和4星級酒店，增加客人參團的便利性和舒適性。

世紀旅遊也是此次世界日報農曆新年的年節展黃金贊助，他們21日及22日兩天均設有3個攤位在A20、 A22、 A24服務民眾，同時他們將提供2個名額的日本7城市12日遊，供世界日報於年節展抽獎。

報名及詳情可至當天活動攤位，或去電洽詢626-666-6999 或1-805-609-6090。公司地址在2956 E. Colorado Blvd., Ste 120, Pasadena。