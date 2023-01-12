兔年迎春年節展攤位介紹

Sunday Cafe 周日咖啡店亞洲/墨西哥融合食品。（圖：業者提供）

世界日報與蒙市政府合辦「兔年迎春年節展」，將於1/21、1/22農曆除夕及大年初一在Garvey Ave封街舉行。以下為攤位介紹：

Sunday Cafe 周日咖啡 店 亞洲/墨西哥 融合食品

位於Arcadia的Sunday Cafe周日咖啡店，將在年節展中，專門提供亞洲與墨西哥融合的食品。

燒烤食品計有：紅燒烤雞肉、油炸薯條、混合式燒烤肉、培根包熱狗、玉米熱狗、墨西哥海鮮、煎炒酸辣蝦、烤魚等等，以及各式繽紛色彩飲料。歡迎至其N01號攤位品嘗。

老字號 供應肉乾/蜜餞/茶葉

老字號休閒食品在年節展中主要供應，肉乾、蜜餞、茶葉三大類。肉乾養精，蜜餞順氣，喝茶寧神。濃濃的故鄉情，寸寸的懷舊心，老字號各種口味的牛肉乾、猪肉乾、美味的小鱼乾、魷魚絲，耐人回味的蜜餞，逢年過節，在家中、去郊外，親朋好友聚會，都可以蘴富生活內容。

幽香醇厚，老字號高山茶系列有，洞頂烏龍、人参烏龍、高山烏龍等等、都是送禮自用健康飲料。

老字號肉乾。（圖：業者提供）

Koi Koi 日式關東煮

無論你來自何方，在這歡欣的華人 傳統節日，Koi Koi將提供受各地人歡迎的日式關東煮。

加一點健康的蔬菜，加一點Q彈的小鮮肉，加一點鮮甜的海鮮，加一點丸子再加一點豆品，還有他們滿滿的愛心與用心，就是「KOIKOI關東煮」的魔法。

KOIKOI是美食傳播者，20多年來一直開發各式美味佳餚，KOIKOI希望連结每一個人的幸福饗宴。歡迎至其N-10攤位品嘗。

Koi Koi日式關東煮。（圖：業者提供）

SHUCK BROTHERS 龍蝦堡&生蠔

SHUCK BROTHERS於2019年成立於科羅拉多州Vail地區，主廚與Santa Monica的海鮮市場合作，採購最新鮮的各類海鮮，並為民眾提供獨特的海鮮體驗。

此次他們參加年節展，將在飲食攤位上，販售MAINE LOBSTER ROLLS($26)和新鮮生蠔($19)，以奶油麵包包裹著龍蝦肉、搭配上新鮮生蠔，喜愛海鮮的朋友不要錯過。SHUCK BROTHERS將於N21攤位為民眾提供服務。

Cosatal Cane龍蝦堡與生蠔。（圖：業者提供）

Cosatal Cane 現榨甘蔗汁+新鮮水果

Cosatal Cane將於年節展中提供現榨甘蔗汁，攤商運用新鮮的甘蔗在現場現榨汁，搭配上不同的水果，包括：百香果、火龍果、芒果、鳳梨、草莓和新鮮椰子等。以水果的酸甜、中和甘蔗汁的甜味，讓整體口味喝起來清爽不甜膩，相當適合喜歡水果飲品的民眾。

Cosatal Cane將於N07攤位，為民眾提供滿意的服務。