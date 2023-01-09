新年健康願望 South Coast Plaza保健指南

新年新希望，是重新聚焦和提起精神的啟發個人進步，開展樂觀的一年。

今年最熱門的奢侈品牌比以往任何時候都更認識到健康生活方式的力量和吸引力，及這樣的觀念：即每個人都越來越意識到要成為最好的自己應該放鬆和恢復活力。 從面霜和其他舒緩肌膚並吸引感官的美容產品，到為準備健康食品增添樂趣的高級工具、增強健身 的豐富配件，讓2023 年以輕鬆和風格擁抱健康比以往任何時候都更容易。

南海岸廣場從熱門品牌那裡收集了多個很棒的想法來啟動您健康的2023年！無論您是選擇以重新關注健康飲食和健身來展開新的一年，還是決心花時間護膚美容和放鬆思維，這些想法肯定會讓您的生活走上更好、豐富和更寧靜的生活的道路。畢竟，在2023年的一開始，任何事情都是可能的。

SOUTH COAST PLAZA

THE 2023 WELLNESS EDIT

Anthropologie: Tangram Pure Smart Jump Rope

連跳繩都只智能化了Tangram Pure Smart Jump Rope可同步到免費的SmartRope App 應用程式（iOS、Android、Apple Watch），並跟蹤您的跳動、燃燒的卡路里和鍛鍊時間。Tangram創造了智慧健身裝置，為活躍的生活提供動力。

Fossil Gen 6混合健康版

使用Fossil的最新智能手表Gen 6 Hybrid Wellness Edition自动跟踪您的步数、睡眠、心率、血氧等。带系留GPS的活动模式使佩戴者能够实现健身目标，同时先进的传感器跟踪健康数据，所有这些都在智能手表中，可以根据您的个人风格进行定制。其他功能包括来电和短信通知、内置Amazon Alexa、定时器和闹钟等等。

Pressed: Vitamin C 6-Juice Pack

是南海岸廣場廣受歡迎的Pressed最新加入菜單的果汁。以植物為基礎混合了維生素C，這些成分具有抗炎和抗氧化的特性，還包括有助於身體排毒。當與合理的飲食和鍛鍊相結合時，是啓動您的健身計劃的理想果汁，無論您是正在接受新的日常鍛鍊還是希望獲得更高體驗的健身愛好者。

Sur La Table: Vitamix Professional Series 750 Blender

無需看候的五個預設程式設定自動處理冰沙、熱湯、冷凍甜點、純淨和自我清潔。耐用光滑外觀將與任何廚房健康相得益彰。商用級2.2峰值馬力馬達能夠混合最堅韌的成分。易於清潔，使用一滴洗碗皂和溫水，您的Vitamix®機器可以在30至60秒內清潔自己——無需拆卸。

Nékter果汁吧免疫力 加強碗

Nékter Juice Bar的免疫力加強碗提供超過1,000毫克的維生素C，混合了火龍果、針葉櫻桃、草莓、香蕉、龍舌蘭和自制腰果奶，層層疊疊，滿滿的香草奇亞布丁，一定會增強您的免疫系統蛋白質，上面撒上大麻籽格蘭諾拉麥片、新鮮草莓和香蕉。結果是一道美味清爽的選擇，總熱量僅為590卡路里。

Diptyque限量版Do Son系列

這個限量版系列頌揚晚香玉，這種香味已被證明可以緩解壓力和緊張。Diptyque的Do Son系列突出了晚香玉的美麗和好處，同時也向公司創始人之一Yves Couselant表示敬意，他在越南 下龍灣度過童年夏天時愛上了晚香玉，該花在那裡盛行並以晚上最香。從香皂到固體香水再到發霧，從方便的旅行噴霧到讓您一整天都散髮香味的香氛手鐲，Do Son系列提供了多種產品以滿足各種需求和生活方式。

Stella McCartney修復面霜

這款修復霜來自Stella McCartney廣受贊譽的美容系列，是一款輕盈的修護保濕霜，專為渴望呵護和舒適的肌膚而配制。Stella's Restore Cream由包括天然原裝透明質酸和櫻花提取物在內的成分製成，是純素食且無刺激性的，經過臨床測試，適用於所有皮膚類型，旨在為皮膚表層深層補水和滋養，同時恢復彈性和活力。忠於麥卡特尼的理念，可持續性也是關鍵，因為該產品既可再填充又可回收。

Lovesac超囊

舒適、柔軟且非常舒適：想象一下每天晚上沈浸在Lovesac的SuperSac中以立即緩解壓力的奢侈。SuperSac被譽為世界上最舒適的座椅，適合兩到三個人使用，由經過改造的Durafoam製成，打造出一種可持續的產品，它通風、高聳、雲朵般，非常適合在漫長的一天後沈入其中或與家人一起閒逛好書，看你最喜歡的遊戲或小睡。可拆卸的罩子也可以機洗，而SuperSac也有各種尺寸、顏色和質地可供選擇——包括牛仔布、天鵝絨提花織物和微絨面革——在這裡可以看到雙面穿的Sterling Hare Phur和Cobalt Herringbone Chenille。

刀褶CBD甜菜沙拉

別緻的 Knife Pleat是南海岸廣場的米其林星級餐廳 ，由主廚Tony Esnault和餐廳老闆Yassmin Sarmadi打造了一份有機CBD午餐菜單，突出了所有食材都是健康和有機的菜餚。這裡展示的是CBD甜菜沙拉，它是烤甜菜、紅藜麥、棕櫚心、菊苣和馬可納杏仁的美味混合物。