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亞美公義促進中心提醒 加州全保申請至1/31

洛杉磯訊

加州亞美公義促進中心提醒，目前申請2023年度加州全保至2023年1月31日截止，需要健康保險的民眾申請要把握時效。

加州全保對所有符合資格的加州居民開放申請，不過特殊情況如失業、移居加州或結婚生子的申請人，依舊可以在60天內申請。具體可撥打南加州亞美公義促進中心（Asian Americans Advancing Justice Southern California）免費諮詢熱線：1-800-520-2356（國粵雙語），週一至週五上午10時至下午3時為民眾服務。

南加州亞美公義促進中心表示，近些年，加入加州全保的民眾人數連年遞增，過去兩年中，登記投保的民眾人數激增35萬餘人，其中亞裔申請人數也大量增加。但是，仍有很多人沒有健康保險。亞裔群體中，可能因為文化、語言等因素，導致民眾生病後寧願回到出生國看病。加州醫療保健基金會有研究報告指出，30%亞裔美國人因缺乏醫療保險而延誤就醫。例如，亞裔子宮頸抹片檢查率，在所有族裔中最低。

該促進中心表示，參加加州全保是幫助加州居民選擇、購買健康保險的一項免費服務，有包括中文在內的多種語言，幫助民眾選擇最適合他們的保健方案。更重要的是，加州全保還可以為民眾提供財務補助。據悉，近三分之二通過加州全保的投保者，可從每月十元或更少的計畫中獲得健保。

加州全保中文代表呂文昭（Wendy ）表示，美國援助計畫本在年底到期，屆時民眾的保費將大幅度提高，加州預計將有22萬投保人無法負擔起下一年保費，拜登政府決定將該計畫延長至2025年。 「三分之二從加州全保購買保險的民眾，將繼續受到政府補助，享受最低每月10元以下的保險計畫。」

南加州亞美公義促進中心是服務亞裔美國人、夏威夷原住民、和太平洋島民的美國法律和民權組織中最大的組織之一，屬於非盈利社區組織、而並非政府機構或私人公司。中心設有洛杉磯與橙縣辦公室，能幫助加州居民了解有關反歧視、移民、公民身份、醫療保健等方面的重要法律知識。詳情可至他們的網站www.ajsocal.org了解。

加州 醫療保險 亞裔

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