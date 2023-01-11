大莊家祝兔躍飛凡 新春好運10萬獎賞送大禮

賀新春獎賞受玩家們期待。(業者提供)

2023 農曆新年即將到臨，大莊家賭場度假村（Pechanga Resort Casino ) 與華人 喜迎兔年賀新春，於一月份呈獻連串豐富的獎賞送大禮活動、及各項喜慶節目。

為帶來富裕豐足好運連年新氣象，大莊家賭場度假村精心採用農曆春節主題，包括大紅燈籠、亞洲橋樑、桃花、書法題詞等規劃佈置，貫穿全場。

玩家們期待連串豐富的獎賞包括有(一) 新春好運10萬獎賞送大禮： 1月20、27日 (週五)舉行「新春好運幸運大抽獎」活動，送出總值10萬 EasyPlay及現金獎賞，會員只要在每個抽獎活動日晚上6時至10時玩角子老虎機或桌上娛樂，即可賺取機會參加抽獎。(二) 「好運紅包」送大禮：一月裡逢星期二、四舉行，會員在活動期內的下午12時至晚上10時，到推廣活動區刷會員卡，就有機會獲取高達五千的 EasyPlay獎賞。

迎新喜慶節目中，受華洋賓客喜愛的重頭戲「鴻運醒獅匯演」訂於1月28日下午3時開始，寓意吉祥與好運的醒獅隊伍，將由「大莊家」賭場北面停車場入口處開始，一直巡遊進入賭場內，圍繞整個賭場大廳展開精彩的演出，現場嘉賓將可獲派紅包餵金獅，祈大運。此外第一季度推出的演唱會，2月17日邀來音樂頑童庾澄慶的「我的哈林年代」演唱會。

過大年少不了要大吃，「大莊家」三家亞洲美食餐廳 Bamboo、Blazing Noodles、Umi 壽司與蠔吧，從1月15日起至29日特別供應賀年美饌。Bamboo主廚Marie Surakul 推出「富貴有餘」酥炸全魚、福澤安康的「喜慶連年」炒麵，Umi大廚 Kiyo Ikeda為食客設計「金龍獻瑞」龍蝦伊麵、「一團和氣」蘿蔔魚生卷、「富貴生財包」鴨鬆生菜包。位於酒店大堂旁的Blazing Noodles 提供六款傳統亞洲特色菜，包括「花開富貴」皇帝蟹炒飯、「富甲一方」金蒜黑椒牛柳及龍蝦、鱈魚等好彩頭菜式。餐廳訂座可登錄 www.Pechanga.com/eat 或電 (951) 770-8504。

大莊家賭場度假村今年持續贊助世界日報2023迎春年節展，將於1月21、22日在大莊家的攤位上 (近Garfield街段A區 ) 向大家拜年並發派小禮。

欲瞭解更多「大莊家」活動及優惠詳情可電(877) 711-2946，或上網 www.Pechanga.com。大莊家位45000 Pechanga Parkway, Temecula, CA，特曼庫拉以酒鄉聞名 ，距洛杉磯 近一個半小時車程 。