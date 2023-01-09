時空壺T1翻譯40種語言 讓你一機在手遊遍全球

時空壺「T1翻譯全球通」翻譯機。(業者提供)

時空壺的「T1翻譯全球通」翻譯機，0.2s極速翻譯95%準確率，能準確翻譯40種國家語言，讓你一機在手，遊遍全球。

該公司表示，T1翻譯全球通(Fluentalk)翻譯機是離線翻譯，沒有網絡也能使用。可以幫助更多的華人，在美國即使不會英語，也能隨身翻譯，很方便地生活、工作或出國旅遊，而且品質好可使用10年。

此翻譯機的優點包括有可即時翻譯40種語言93種口音，急速翻譯，專業水平，超高準確率。eSIM全球149個國家免費網絡，無需額外購電話卡。中文、英語、日語、韓語、德語、法語、西語、俄語、泰語等九大語言離線翻譯，無網絡也能使用。4寸大屏幕，4核CPU、10年超長使用壽命等。

時空壺的「T1翻譯全球通」翻譯機是出國旅遊、海外打工、移民海外生活，不通語言的隨身翻譯神器。在工作方面，對職業司機、airbnb房東、建築工人、農場或港口工作者、按摩接待員、爸媽出國旅遊或做生意的標準配備工具。一年質保期，如質量有問題，免費換全新機。

「時空壺」成立於2016年，在美國洛杉磯 和中國深圳設雙運營總部，將人工智能 和硬件相結合，持續創新，打造以「極速翻譯、超高準確率、簡單自然」著稱的領先專業翻譯機品牌。6年來該公司連續發布的WT2 Plus、ZERO、M2、WT2 Edge、M3、T1等多款業界領先的翻譯耳機和翻譯機，暢銷90多個國家，月翻譯字符超過10億，累計獲得50萬全球消費者的信賴，目前是全美領先翻譯機品牌。

該公司所獲得榮譽包含有2017年至2022年，連續獲得美國CES最佳創新大獎、美國工業設計IDEA大獎、日本 工業設計Good Design大獎、深圳首屆全球設計Shenzhen Design大獎、英國BBC紀錄片「Raggie in China」唯一報導的兩家科技企業之一、中國高交會2017年至2021年連續5年最佳科技獎、美國「企業家」雜誌評為「不可思議的創業公司之一」，在歐洲、日本收穫Orange、LVMH、軟銀等重量級合作夥伴，並成為美國亞馬遜銷量榜首，累積獲得科創投資超過3000萬。

時空壺「T1翻譯全球通」翻譯機在洛杉磯有20家店均可體驗其性能，有關詳情可電626-347-0019查詢，體驗門店有雲峰百貨，地址在120 E. Valley Blvd., Ste. B, San Gabriel (夏威夷超市旁)，及EZlife易生活，地址在18414 Colima Rd., #E, Rowland Heights(HK2滋味成都旁)，另世界書局、美佳通訊、IFIXFORU爆屏、Alice電腦、爾灣或蒙市等城市均有銷售。