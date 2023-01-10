世界日報與蒙市政府合辦 兔年迎春年節展

由洛杉磯世界日報 、蒙特利公園市府、蒙市商業發展委員會合辦的2023「兔Tu-Gether」迎春年節展，時隔兩年強勢回歸。除夕當天（1月21日）及大年初一（1月22日），200個參展攤位將在蒙特利公園市主幹道嘉偉街（Garvey Ave.），從Garvey到Alhambra綿延五條街區，將封街舉行。歡迎扶老携幼一起參加，快樂過春節。

揚眉「兔」氣辭舊歲，鴻「兔」大展迎新春。屆時兩天慶典有望重現2020年兩天30萬人潮同樂的空前盛況。匯集了華洋文化民俗工藝、各地風味美食、商展、童趣以及精采歌舞表演的兩天嘉年華活動，讓每一位來賓能在兔年伊始，感受熱鬧傳統慶典、道地家鄉風味、難忘歡聲笑語。

近50個美食攤位，讓大家嘗遍各色風味。有鐵板魷魚、羊肉串、珍珠奶茶、鹽酥雞、韓式烤肉、墨西哥Taco、巴西烤肉、特色Waffle…… 無論是想品嘗道地的台灣古早風味，還是新疆、東北烤串，亦或是想嘗世界各地的特色小吃，當天將可大快朵頤、吃得盡興，並感不虛此行。

特色主題專區，集合中國古風服飾、傳統新年背景牆、創意網紅布景拍照打卡區，讓民眾用鏡頭記錄下兩天慶典的美好時光。通過不同的「人設」、「造型」，感受活動帶來的傳統與現代、復古與時尚、中國風與西洋範兒的交織與融合。

年節展兩天活動，不僅適合年輕人結伴同行，居家人士購買佳節好禮，同樣也有適合小朋友們駐足嬉戲的嘉年華電動設施，是新年期間感受親子時光的好選擇。

傳統民俗技藝包括舞龍、舞獅、寫春聯、畫年畫、剪紙、扯鈴、許願樹......也都將出現在兩天活動現場。讓參加者於一筆一畫中，感受中華文明的博大精深，感歎傳統技藝的高深莫測。

洛杉磯世界日報迎春年節展舉辦至今，每年都吸引華洋家庭數十萬人潮參與的盛況，讓活動已然成為南加州 慶祝農曆新年最重大節慶。來自聯邦、加州、縣郡和各城市的政府要員，每年都會光臨年節展開幕式。今年加州更立法將春節設定為法定假日，是給華人社區的強力支持。

兩天活動現場主舞台表演不間斷。街舞、武術、肚皮舞、舞台劇等等，都會給現場觀眾帶來視聽饗宴。除此之外，洛杉磯世界日報、及現場許多參展商家，也為來賓準備了春節伴手禮。兩天整點主舞台大抽獎，更是每年活動重頭戲，機票、3C產品、遊樂園門票，大獎連連。

「2023 兔Tu-Gether」迎春年節展將於21日（周六）上午10時至晚間9時、22日（周日）上午10時至晚間7時封街舉行，免費停車、免費入場，屆時還將有接駁車輛方便民眾抵達活動現場。

活動地點位於蒙特利公園市Garvey Ave. & Garfield Ave.交口，至Garvey Ave. & Alhambra Ave.交口。相關活動資訊，可登入網站lunarnewyears.com瀏覽查詢。也可關注世界日報廣告、世界新聞網及專屬微信、臉書、Instagram等社交網路平台。

此項活動主辦單位同時感謝：中心健保、Toyota汽車、Yaamava Resort & Casino、中國信託銀行、世紀旅遊、南加州亞美公義促進中心、福全健保、South Coast Plaza、國泰銀行、Pechanga Resort & Casino、Ni Hao Chinese、紐約人壽、Larry Flynt Lucky Lady Casino、Anthem Blue Cross、United States Department of Health and Human Services、W.Y. International、Empire International Food Corp.、My Law Corporation、Wellcare維加保健、Answer Tea Inc.、Garfield Health Center、Wei-Chuan USA、長榮航空、Lincoln Hotel、California State Library等25家廠商與單位熱心贊助。