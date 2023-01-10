我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國停發韓公民短期簽證 反擊南韓加嚴入境檢疫

專文／飛揚跋扈為誰雄 悼沈呂巡大使

世界日報與蒙市政府合辦 兔年迎春年節展

洛杉磯訊

洛杉磯世界日報、蒙特利公園市府、蒙市商業發展委員會合辦的2023「兔Tu-Gether」迎春年節展，時隔兩年強勢回歸。除夕當天（1月21日）及大年初一（1月22日），200個參展攤位將在蒙特利公園市主幹道嘉偉街（Garvey Ave.），從Garvey到Alhambra綿延五條街區，將封街舉行。歡迎扶老携幼一起參加，快樂過春節。

揚眉「兔」氣辭舊歲，鴻「兔」大展迎新春。屆時兩天慶典有望重現2020年兩天30萬人潮同樂的空前盛況。匯集了華洋文化民俗工藝、各地風味美食、商展、童趣以及精采歌舞表演的兩天嘉年華活動，讓每一位來賓能在兔年伊始，感受熱鬧傳統慶典、道地家鄉風味、難忘歡聲笑語。

近50個美食攤位，讓大家嘗遍各色風味。有鐵板魷魚、羊肉串、珍珠奶茶、鹽酥雞、韓式烤肉、墨西哥Taco、巴西烤肉、特色Waffle…… 無論是想品嘗道地的台灣古早風味，還是新疆、東北烤串，亦或是想嘗世界各地的特色小吃，當天將可大快朵頤、吃得盡興，並感不虛此行。

特色主題專區，集合中國古風服飾、傳統新年背景牆、創意網紅布景拍照打卡區，讓民眾用鏡頭記錄下兩天慶典的美好時光。通過不同的「人設」、「造型」，感受活動帶來的傳統與現代、復古與時尚、中國風與西洋範兒的交織與融合。

年節展兩天活動，不僅適合年輕人結伴同行，居家人士購買佳節好禮，同樣也有適合小朋友們駐足嬉戲的嘉年華電動設施，是新年期間感受親子時光的好選擇。

傳統民俗技藝包括舞龍、舞獅、寫春聯、畫年畫、剪紙、扯鈴、許願樹......也都將出現在兩天活動現場。讓參加者於一筆一畫中，感受中華文明的博大精深，感歎傳統技藝的高深莫測。

洛杉磯世界日報迎春年節展舉辦至今，每年都吸引華洋家庭數十萬人潮參與的盛況，讓活動已然成為南加州慶祝農曆新年最重大節慶。來自聯邦、加州、縣郡和各城市的政府要員，每年都會光臨年節展開幕式。今年加州更立法將春節設定為法定假日，是給華人社區的強力支持。

兩天活動現場主舞台表演不間斷。街舞、武術、肚皮舞、舞台劇等等，都會給現場觀眾帶來視聽饗宴。除此之外，洛杉磯世界日報、及現場許多參展商家，也為來賓準備了春節伴手禮。兩天整點主舞台大抽獎，更是每年活動重頭戲，機票、3C產品、遊樂園門票，大獎連連。

「2023 兔Tu-Gether」迎春年節展將於21日（周六）上午10時至晚間9時、22日（周日）上午10時至晚間7時封街舉行，免費停車、免費入場，屆時還將有接駁車輛方便民眾抵達活動現場。

活動地點位於蒙特利公園市Garvey Ave. & Garfield Ave.交口，至Garvey Ave. & Alhambra Ave.交口。相關活動資訊，可登入網站lunarnewyears.com瀏覽查詢。也可關注世界日報廣告、世界新聞網及專屬微信、臉書、Instagram等社交網路平台。

此項活動主辦單位同時感謝：中心健保、Toyota汽車、Yaamava Resort & Casino、中國信託銀行、世紀旅遊、南加州亞美公義促進中心、福全健保、South Coast Plaza、國泰銀行、Pechanga Resort & Casino、Ni Hao Chinese、紐約人壽、Larry Flynt Lucky Lady Casino、Anthem Blue Cross、United States Department of Health and Human Services、W.Y. International、Empire International Food Corp.、My Law Corporation、Wellcare維加保健、Answer Tea Inc.、Garfield Health Center、Wei-Chuan USA、長榮航空、Lincoln Hotel、California State Library等25家廠商與單位熱心贊助。

加州 世界日報 洛杉磯

上一則

洛市車禍2車相撞 母子4人重傷 肇事者跛腳逃逸

下一則

3大5小遊洛杉磯國家森林受困河谷 搜救隊做滑索助脫困

延伸閱讀

您有真才 我有實力　世界日報誠聘世界精英

您有真才 我有實力　世界日報誠聘世界精英
世界日報新春嘉年華登場 帶您迎新春、買好貨、玩工藝

世界日報新春嘉年華登場 帶您迎新春、買好貨、玩工藝
下載世報APP 抽iPhone 14 Pro

下載世報APP 抽iPhone 14 Pro
下載世報新APP 抽iPhone 14 Pro、Apple Watch

下載世報新APP 抽iPhone 14 Pro、Apple Watch
世報年節展╱陳復瑋揮毫送春聯

世報年節展╱陳復瑋揮毫送春聯
下載世界日報App 抽iPhone 14Pro

下載世界日報App 抽iPhone 14Pro

熱門新聞

中國自1月8日開始全面開放國際旅行，令人擔心新冠病毒再次在美擴散。(取材自聯邦運輸安全署臉書)

自中來美主要落腳處…大批陽人壓境 華社恐首當其衝

2023-01-02 12:53
不少華人對於中國人不能擁有中美雙重國籍的規定耿耿於懷，尤其疫情期間因為中國簽證難辦，導致很多海外華人無法回國探望親人。（本報資料照片）

雙護照進出中美 移民律師：後果很嚴重

2023-01-09 16:01
律師提醒使用兩本護照入出境美國已觸法。(取材自海關邊境保護局臉書)

中國簽證難辦 用中美雙護照出入境…到底行不行？

2023-01-09 12:59
華人移民律師現在很忙，因為很多中國人和台灣人都想潤。（取材自移民局網站）

逃疫避戰 兩岸人民潤風又起 台偏好E-2 陸EB-1居多

2023-01-07 12:30
新年伊始，網友曬照稱在洛杉磯市西野廣場偶遇張藝謀夫婦。 （小紅書）

張藝謀洛杉磯購物照片曝光 這次是真的？

2023-01-04 14:59
高舉中華民國旗幟的旗手們開心向民眾道賀新年快樂。（記者張庭瑜/攝影）

玫瑰花車遊行「小綠綠」展現亮麗旋風 獲喝采不斷

2023-01-02 20:00

超人氣

更多 >
18歲華裔綜合格鬥冠軍李勝惠驟逝

18歲華裔綜合格鬥冠軍李勝惠驟逝
消失一個多月 「戰狼」發言人趙立堅調職了

消失一個多月 「戰狼」發言人趙立堅調職了
雙護照進出中美 移民律師：後果很嚴重

雙護照進出中美 移民律師：後果很嚴重
中國簽證難辦 用中美雙護照出入境…到底行不行？

中國簽證難辦 用中美雙護照出入境…到底行不行？
美智庫兵推台海戰爭 美軍慘勝台灣一片淒涼

美智庫兵推台海戰爭 美軍慘勝台灣一片淒涼