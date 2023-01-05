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男裝潮牌John Varvatos男士新氣象

洛杉磯訊

John Varvatos是一個在男裝設計界中佔據獨特地位的品牌，將精典的工藝執著和精緻的裁縫與現代紡織品和搖滾樂感性的創新結合。

叛逆精神

John Varvatos品牌的內在激發了對穿戴它的男人的信心。John Varvatos代表一個美國另類奢侈品牌，現代同時忠實於其工匠精神的根源。

John Varvatos的品牌代表了完整的生活方式，包括腰帶、包包、鞋類、眼鏡、限量版手錶、豪華護膚品和香水，以及年輕、前衛的John Varvatos Star USA系列和John Varvatos的Converse匡威球鞋。

John Varvatos出色的時尚天份擔任數個著名品牌的男裝設計總監，並開發專屬系列。1999年創立自己的品牌John Varvatos，並在紐約開設第一家品牌旗艦店。

John Varvatos首款服裝系列於2000年推出「無黑系列」與當時流行的時尚潮流背道而馳，但成功的使Varvatos獲得美國時裝設計師委員會的男裝新秀獎，之後又被該委員會兩次頒獎肯定，奠定其引領時尚的地位。

現在John Varvatos隆重進駐南海岸廣場，為南加男士提供新的面貌！John Varvatos在South Coast Plaza近Bloomingdale's二樓。

時尚 南加

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