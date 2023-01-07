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1/14 暢小平婚介 農曆新年單身舞會

洛杉磯訊

暢小平婚姻介紹中心（ Cindy's Singles）， 將於1月14日（周六）晚上7時開始，舉辦一場中國農曆新年大型單身舞會。地址是在700 S. Almansor St., Alhambra CA， 門票35元。

現場有專業DJ、歌星現場演唱、還有大獎遊戲，可以認識很多來自各地的中美單身朋友，有興趣參加此次的大型活動，可聯繫Cindy電話 818-355-0318。

想擴大交友圈，結識在南加州、聖地牙哥及Las Vegas各地的中美單身朋友，歡迎參加用心經營40年的暢小平中美單身婚姻介紹中心。該中心用心、信譽好，獲得會員的認同，特策劃此次新年之夜大型餐舞會，希望能讓單身人士在氣氛溫馨的現場，共度愉快時光。

當天精心佈置了舞會現場，豪華大Ballroom Room內有大舞池，絢麗燈光秀，歡樂氣份愉快自然，是認識來自各地中美朋友的機會。

暢小平中美單身婚姻介紹中心電話是：818-355-0318，地址在：245 E. Main St., #105 Alhambra, CA ，微信：Cindy's Singles，網站：www.Cindys-Singles.com。

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