蒙特梭利幼教師資證照課程 開始招生

首都教育學院表示，參加該學院的蒙特梭利幼教師資證照課程，可抵美國約一半的幼教碩士學分，優秀的學生實習有機會帶薪、與申請OPT 和美國工作簽證 。課程由20多年經驗的幼兒園園長授課，老師定期回訪，上課豐富有趣，輔助雙語教材，提高通過率，是經濟實用的留學與實習經歷。

該學院表示，課程不光去學校學習專業理論課程，到幼兒園實習也是學習的一部分。在學校學習完怎麼操作教具時，可以去幼兒園給孩子們展示這個教具怎麼做，在學校可以不斷練習，加深印象。在幼兒園實習時遇到的一些困惑也可以帶到學校請教老師，老師會很樂意跟學員討論。在平時的實習時間，學校會定期考核，有哪些做的不足，考核老師會及時更正，既是對學員的負責，也是對小朋友負責。

有位學員特地從國內來首都教育學院學習，現在實習小時數已經修完，前陣子也成功得到實習學校的offer letter，學校還幫辦了正式的OPT。爭取將來開辦一個自己的daycare。

首都教育學院表示，他們得到美國教育局 的認可，由美國蒙特梭利協會(AMS)和美國蒙特梭利師資教育評審委員會(MACTE)授權，有資質為國際留學生髮I20，協助申請F&M簽證。想要進一步提高學習與留學之路，可微信聯繫：pennyyang63 或電626-593-6988，email：[email protected]。