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源於日本茶道 Asahi十六茶 洛杉磯八家Costco販售

洛杉磯訊
Asahi十六茶在洛杉磯八家Costco販售。(業者提供)
Asahi十六茶在洛杉磯八家Costco販售。(業者提供)

日本人喝茶多以綠茶為主，可是到了季節轉暖時，不少人喜歡一種有添加麥、玄米的冷茶飲，用炒焦的米、麥來代替茶葉，於是誕生了麥茶、玄米茶等用糧食炒製的茶類飲品。隨著人們越來越講究健康養生之道，此類不含咖啡因、成分溫和的茶飲品，也就廣受民眾喜愛。

源於日本茶道的健康選擇； Asahi十六茶將進駐南加州及夏威夷。Asahi無酒精飲料部表示，十六茶是嚴選十六種天然食穀的健康複方茶，以東方健康思想為概念基礎，Asahi運用獨門技術，將十六種天然食材，以獨家調和手法製茶，保留每項食材特有的風味和香氣，每一口都能品嚐到清新茶香，健康無咖啡因和糖、清爽順口，讓全家人都可以輕鬆享用無負擔。

Asahi無酒精飲料部表示，十六茶是以養生為出發點，用自然的方式幫助身體回歸平衡狀態，由於茶飲不含咖啡因、成分溫和，不會因為飲用過多而造成心悸或失眠，即便是三高族群喝了也不用擔心造成血糖或是膽固醇增加，不僅消暑解渴，對於消化不良、促進食慾也有一定的幫助，無論是大人小孩都可以安心飲用。

該部門表示，十六茶在日本家庭中也是常備的日常茶飲，冰涼清爽的茶飲特別適合炎熱的夏天消暑解渴，如果剛好遇到女生的生理期，微波一下也能品嘗到茶香，給小朋友飲用也可以適量加一些蜂蜜或是黑糖，都是百搭又健康的選擇。

該部門表示，Asahi十六茶將於1月份進駐洛杉磯周邊的八家Costco開始販售，包括Azusa、 Alhambra、 Chino Hills、 Culver City、 City of Industry、 Cypress、 Tustin(Park Ave)、 Irvine等。另外，夏威夷全部七間Costco也將全面同步販售。

十六茶將會在1月14日和17日有DEMO試飲，歡迎到以上各指定的COSTCO品嚐。

咖啡 日本 夏威夷

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