林大衞保險 新年超值服務

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林大衛保險團隊能夠迅速替客戶從許多A級保險公司選擇便宜又可靠的保險，絕對不忽視保障的內容，因為從林大衛團隊出去的每張保單他們都會負責到底。另外一個特點就是任何一家分行都有訓練8至20年的保險經紀在您身旁守候著為客戶服務，對不同的投保客戶，我們都會量身定制各類保單。

負責人林大衛提醒大家，房屋保險一定要買，它涵蓋了大家最大的資產，房屋保險有許多不同類型，從不同類型的風險，來選擇各種保險項目。該公司可以協助添加你的保險內容，找到最適合的房屋保險。如房東的住宅消防保障，為家中的珠寶或古董重要個人財產投保等。當購買重大個人資產時，強烈建議來和蔽公司保險專業人士諮詢。

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林大衛保險北岭总公司電話818-734-1988，地址：9250 Reseda Blvd., #11, CA 91324。阿罕布拉市電話626-288-9808，地址：448 W. Valley Blvd., CA 91803。亞凱迪亞市電話626-371-0388，地址：713 W. Duarte Rd #D, CA 91007。尔湾電話949-593-0888，地址：5414 Walnut Ave., Ste. D, Irvine, CA 92604。鑽石巴電話909- 860-7770，地址：1397 S. Diamond Bar Blvd., CA 91765。哈仙達岡電話 626-667-2000，地址：1619 S. Azusa Ave., CA 91745。連結：www.topcoinsurance.com。