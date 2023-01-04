我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

有口福了…這10家連鎖牛排館今年都準備大肆展店

東正教聖誕節前夕 普亭令俄軍在烏克蘭停火36小時

林大衞保險 新年超值服務

洛杉磯訊

擁有六家分公司、代理數十家A級保險公司的林大衞保險團隊，專精汽車、房屋、商業、勞工保險及個人團體健康保險。多年來，資深的林大衞保險團隊商業部門，提供商業及勞工保險特殊折扣價，業主只要在商業及勞工保險到期前一個月來個電話，就可以知道到底能夠節省多少保費了？汽車與房屋保險也有特別優惠，2023年林大衛保險團隊為了回饋廣大用戶多年的支持，特為所有投保客戶提供免費Notary Public的公証服務，免費贈送經DMV認證的消除罰單點數的中英文網絡課程，免費幫助客戶申請社會安全局紅藍卡

代理 數十家A級保險公司的林大衞保險團隊，擁有網路報價及服務系統，只要一通電話，留下資訊，訓練有素的保險經紀能夠迅速由網路報價系統中，選擇便宜又可靠的汽車、房屋、商業、勞工保險及個人團體健康保險，比價後若滿意可由電話付費或自行用信用卡付費，保單即刻生效，可由一般信件，電子郵件，短訊，傳真等直接發送給客戶。

林大衛保險團隊能夠迅速替客戶從許多A級保險公司選擇便宜又可靠的保險，絕對不忽視保障的內容，因為從林大衛團隊出去的每張保單他們都會負責到底。另外一個特點就是任何一家分行都有訓練8至20年的保險經紀在您身旁守候著為客戶服務，對不同的投保客戶，我們都會量身定制各類保單。

負責人林大衛提醒大家，房屋保險一定要買，它涵蓋了大家最大的資產，房屋保險有許多不同類型，從不同類型的風險，來選擇各種保險項目。該公司可以協助添加你的保險內容，找到最適合的房屋保險。如房東的住宅消防保障，為家中的珠寶或古董重要個人財產投保等。當購買重大個人資產時，強烈建議來和蔽公司保險專業人士諮詢。

報價及服務電話：1-800-778-8588或電郵[email protected]

林大衛保險北岭总公司電話818-734-1988，地址：9250 Reseda Blvd., #11, CA 91324。阿罕布拉市電話626-288-9808，地址：448 W. Valley Blvd., CA 91803。亞凱迪亞市電話626-371-0388，地址：713 W. Duarte Rd #D, CA 91007。尔湾電話949-593-0888，地址：5414 Walnut Ave., Ste. D, Irvine, CA 92604。鑽石巴電話909- 860-7770，地址：1397 S. Diamond Bar Blvd., CA 91765。哈仙達岡電話 626-667-2000，地址：1619 S. Azusa Ave., CA 91745。連結：www.topcoinsurance.com

保險 勞工 汽車 紅藍卡 保費

上一則

中國疫情猛 包機出國熱

下一則

原來有種病叫「冬季抑鬱症」專家解釋為何季節影響情緒

熱門新聞

從洛杉磯和美國回成都給親人送藥的民眾衝破當地警察和保安防線，各回各家。（讀者提供）

洛杉磯華人回國送藥救命 人間愁城比媒體報導更慘

2022-12-30 19:39
中國自1月8日開始全面開放國際旅行，令人擔心新冠病毒再次在美擴散。(取材自聯邦運輸安全署臉書)

自中來美主要落腳處…大批陽人壓境 華社恐首當其衝

2023-01-02 12:53
12月27日亞凱迪亞市的一家CVS店，貨櫃上已沒有感冒藥。（記者邵敏／攝影）

孩子發燒 華人藥劑師買不到藥 「很恐怖 從未見過這樣」

2022-12-31 10:36
多位華人抱怨遭遇好市多結帳收銀員態度惡劣。（記者陳開／攝影）

好市多頻惹抱怨 華人「遭歧視還是小題大作？」

2022-12-29 16:01
中國防疫全面放開前，上海防疫景況。（圖：受訪者提供）

隨時可能感染 上海人感覺像裸奔…探親華人恐慌返美

2022-12-30 12:01
曾經風頭一時無兩的特斯拉，股價2022年遭遇滑鐵盧，令許多投資者慘賠。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱特斯拉暴跌華人血虧20萬 要抄底嗎？

2022-12-30 15:20

超人氣

更多 >
華女收殺豬盤短信 名字、居住地…對方全知

華女收殺豬盤短信 名字、居住地…對方全知
眾院議長選舉6輪仍「難產」 麥卡錫再丟1票

眾院議長選舉6輪仍「難產」 麥卡錫再丟1票
替富豪子弟「買」進名校獲利2500萬 南加主謀下場淒慘

替富豪子弟「買」進名校獲利2500萬 南加主謀下場淒慘
去年只洗37次澡 成人網紅：愛愛次數還比較多

去年只洗37次澡 成人網紅：愛愛次數還比較多
曾被成龍要電話 網紅空姐動手術曬「濃妝床照」挨轟

曾被成龍要電話 網紅空姐動手術曬「濃妝床照」挨轟