H Mart爾灣Northpark新分店 1/11上午盛大開幕

H Mart 美食廣場。（業者提供）

美國知名亞洲超市品牌H Mart，即將在爾灣 再開一新店，選址位於Northpark Plaza，1月11日下週三上午10時正式對外營業。新店將成為H Mart在加州的第17家門店。營業時間為週一至周日，每天上午10點至下午10點。

H Mart爾灣Northpark Plaza新店坐落於Irvine Blvd以及Culver Drive的交叉口處，新店店鋪面積達53,341多平方英呎，引入超大美食 廣場，屆時將有多家餐飲商鋪同時入駐，包括韓國連鎖烘焙品牌「多樂之日」、韓式小吃及中式料理。

H Mart爾灣Northpark新店引入美食廣場概念（圖），顧客購物之餘，還可以一站式盡情享受多國美味料理。 以下餐飲商鋪將進駐H Mart美食廣場：CHANGWADANG 韓式餃子、CHO DANG韓式豆腐煲及燒烤、MOONBONGRI SOONDAE傳統韓式料理、PAIK'S NOODLE特色韓式中華料理、KPOP STREET FOOD韓式街頭小吃、TOUS les JOURS 韓國連鎖烘焙品牌多樂之日則將帶來各式早餐麵包、三明治、蔬菜沙拉、甜點及咖啡飲品等。

爾灣市長柯安(Farrah N. Khan) 說：「我很高興歡迎H Mart爾灣Northpark分店的開幕，H Mart豐富多樣的商品，將為爾灣居民帶來優質蔬果海鮮和各類生活所需」。

H Mart集團總裁Brian Kwon表示：「 新店自籌備以來得到社區和民眾支持， 繼剛剛開幕的爾灣Westpark店後，我們即將在爾灣帶來又一家H Mart分店，打造為新生活體驗空間，親切的顧客服務，豐富又優質的食材，滿足爾灣社區消費者對購物的全面希望」， 他又表示：「 顧客的信任與支持一直是H Mart前進的動力，我們相信爾灣新店能滿足每位顧客，為大家帶來優質健康的商品」。

目前新店各部門(肉品部/水產部/雜貨部/蔬果部/收銀部)仍在招聘中，有意者可聯繫 [email protected]或可電話 657-210-1202。

顧客可以關注H Mart官方微信 賬號hmartofficial參加微信曬單抽獎活動，贏取多功能智能火鍋及現金券等獎品。H Mart 爾灣Northpark店地址：3931 Irvine Blvd., Irvine, CA 。