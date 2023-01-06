Michael 陳：年初開始做好稅務規畫

Michael Chen的Youtube頻道有大學助學金及稅務規畫理財系列講座。（業者提供）

金融海嘯已來到，股市掉房價掉，失業攀升，工作不保，大學費用一路漲，家長該怎麼做？可觀看超過10萬次的Youtube大學助學金及稅務規畫專家Michael Chen，大學助學金及稅務規畫理財系列講座。

Michael Chen表示，實際上90%的家庭都可以獲得大學助學金，美國教育部 不是根據學生家長的全部收入及家長的全部資產、來決定助學金的申請資格，而是根據學生家長的淨收入和淨資產，而收入和資產都是可以調整的。

談到家庭稅務規畫，Michael Chen強調「高收入想省銳，成立家庭基金會 」 ，設立非盈利的公司，家庭基金會，是高收入家庭省稅的策略，特別是對於年收入超過20萬美元的家庭。最好的就是家庭基金會 501(c)(3) nonprofit corporation。國稅局允許每個家庭把他們收入的30%捐到自己的家庭基金會。這樣收入就可以大幅度的降低，就可以合法合理的少交幾萬、 幾十萬的稅。

家庭最佳資產配置投資 成功的四大要素是：要選對正確的投資賬戶，要保底，絕對不能虧錢，要能夠指數 增長，取錢用錢的時候不交稅。在投資的實踐中運用好這些要素當然不易，需要不斷的學習以及在實踐中摸索。

目前Michael Chen在線上開設培訓班，每週一及四，晚9點中部時間zoom 講座(有錄像可以觀看學習)，課程分初級班，中級班和高級班。學習進度根據自己的時間。學習過程中有問題會親自答疑，註冊費用是125元學習九個月。

更多稅務規畫知識可洽Michael Chen，可傳短信408-220-3036。可觀看視頻 https://youtu.be/CfV3H5kG3dg 或https://youtu.be/SRV8M-GqLlo，也可掃描二維碼觀看。