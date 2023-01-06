美遊假期 推出9日以色列約旦聖城之旅

美遊假期(US Travel 168 )表示，上帝給了世界十分美麗，九分給了耶路撒冷。他們特推出9日以色列 約旦聖城之旅，4月6日出團，每人特價2980元。另外一團是埃及超值12日團，3月11日出發，優惠價1860元，以上均爲雙人房。

以色列是世界主要宗教猶太教、基督教的發源地，帶大家追尋耶穌的腳步，親臨耶穌行神蹟的土地，走進基督徒心目中的聖地，聖母瑪麗亞的故鄉拿撒勒，拿撒勒有受矚目的建築物報喜堂，是當今基督教，世界最神聖的禮拜堂之一。親臨耶穌誕生地伯利恆、耶穌殉道，安葬和復活之耶路撒冷。

將深度遊覽。玩遍以約兩地精華景點，一站式打卡六大世界文化遺產，遊覽世界新七大奇蹟之一的佩特拉，探秘玫瑰古城。體驗暢遊地中海、死海、紅海，加利利海海濱，感受海邊無限美景。

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2023年埃及超值五星度假之旅， 一價全含，純玩無購物，獨家全程景點門票全包括，金字塔入內參觀。獨家全程當地五星級酒店，五星級豪華遊輪，2晚紅海度假酒店。全程餐食有自助早餐、中餐、五星級自助餐、埃及特色美食。乘坐五星級豪華遊輪出海，享受美味大餐與紅酒。乘坐盧克索熱氣球，看沙漠與神廟的輝煌，乘坐紅海玻璃船，觀賞色彩斑斕的珊瑚與魚群。

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