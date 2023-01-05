子平八字命理哲學研習 1/7 阿市天信佛堂開課

每一個人的「過去，現在，將來」的命運，都是在冥冥中，被「時空因果」所操控的。「瞭悟因果」也是看子平八字盤會看準的秘密。悟道越深刻的人，只要能掌握「真空妙有」的「妙」字，就登入了命理哲學的殿堂。對於紫微斗數和子平八字有28年論命及教學經驗的李秉信，本周六(1月7日)下午三點至五點，在阿市的天信佛堂舉行為期十二堂課「子平八字命理哲學研習班」的講座。

李秉信說，習命者必定能在課程中深刻的體悟，今生的命盤，及人生至今的遭遇，乃是無限個前世走到今日的「果盤」。也就是所慣稱的「宿命」。正是因為累世累刧的業力宿根太深，塑造成了今生今世牢不可改的習性，個性和思考方式。所謂個性決定命運，所以大多數人的命運可以被預測。然而在這千變萬化， 無法掌握的人生際遇中， 是否潛藏著什麼永不改變的道理。 人生不就是「 理常而不變， 數變必有常」。

「向道」的人立志造命，努力去改變自己的命運，這樣的努力，會是來生的「因盤」。而走在「悟道」這條路的習命者，是可以在瞬時間掌握當下，在轉念的那一刻，就轉動了自己的命運。透過「子平八字命理哲學研習班」的學習，習命者可以有機會學習到，如何去「妙有」當下，同時又編造將來「有相」的命運。

易經心法開講等文章及易道心法初級班開課內容，已登錄在向道網 www.IFindTao.com 。上課地點在1417 New Ave。 Alhambra天信佛堂，洽詢訂位電話626-308-1417 ，626-409-8108 。