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洛杉磯水電局 推3計畫幫助社區

洛杉磯訊

洛杉磯水電局（LADWP）現正推出三款計畫來幫助社區：電動車計畫、節水計畫、平均付款計畫。

電動汽車 (EV) 與普通傳統汽車比較，每年可省下約330元的汽車維修費。電動車計畫，最多可獲得5000元的電動車折扣退款，更多的好處就是無需再停車加油，住家、工作地點、公共場所隨處可充電。洛杉磯水電局致力於清潔能源的未來，將客戶放在首位，幫助你駕駛電動汽車。通過他們的「為洛杉磯充電」 針對居民和企業的回扣計畫，以及通過支持和（或）安裝數以千計的充電站，在洛杉磯創建電動汽車社區。詳情可至ladwp.com/ev查詢。

節水計畫將增加折扣退款。利用 LADWP 最受歡迎的節水計畫， 改造你的草坪、並創造可持續發展的低用水量的庭院景觀，每平方英尺可獲5元。其中包括：California Friendly® 植物，包含本地物種，適合洛杉磯氣候。覆蓋物和其他地被植物、有助於保持土壤中的水分。雨水收集設施，如雨水花園、雨水桶、蓄水池、滲水溝或植被窪地和滴灌。可持續的景觀不僅可以通過減少用水來幫助你節省水費，你還將幫助補給地下水、減少城市徑流並改善野生動物棲息地。總體上對你自己和洛杉磯流域都有好處。但在開始任何草坪更換項目之前，需要申請預先批准。詳情可至ladwp.com/landscaping查詢。

「Level Pay 平均付款計畫」則是一種新的、方便的每月帳單支付選項，可幫助民眾為 LADWP 帳單制定預算並還清逾期款項。 Level Pay 消除了設置的每月付款中水電費的季節性高點和低點，因此你將確切地知道每個月需要支付多少。 每個月支付相同的金額可以平衡季節性的高帳單波動，並幫助你更好地為你的水電費做預算。

他們將向所有住宅和多住宅客戶，提供符合條件的服務（即水、電、垃圾和下水道）。

那該如何運作呢？ 他們將計算你過去12個月的平均公用事業服務使用量，然後使用計算出的年度使用量來計算平均每月要支付的金額，如果你有逾期餘額，它將被添加到在付款期限內要支付的平均每月金額中。付款期限為 12、24 和 36 個月。在你的付款期限結束時，你對 Level Pay 的參與將自動續訂，每月金額將根據你之前12個月的服務使用情況重新計算。 如果在期限結束時，你支付的費用多於或少於所使用的服務金額，差額將計入下一期限的計算。 

Level Pay Billing 如何運作? 你將收到每月 Level Pay 付款通知。預定付款金額是根據你的平均公用事業服務計算得出的，並不代表實際發生的費用。 你將繼續收到定期的雙月帳單，其中將繼續包含你的實際使用情況。 請務必在每個週期仔細閱讀你的雙月帳單，以監控你的水電使用情況。可撥打 1-800-DIAL-DWP 報名參加，或至ladwp.com/levelpay瞭解詳情。

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