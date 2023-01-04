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林師傅專精屋頂 Patio/ 露台/內外油漆

洛杉磯訊

林師傅專精新鋪、補漏維護屋頂、建造 Patio涼棚、露台、內外油漆。

從事房屋建造35 餘年經驗林師傅，帶領其專業團隊承接內外大小工程，如新鋪、補漏維護屋頂、修護新建造木製Patio涼棚和露台甲板、維護新建商業辦公大樓和公寓欄杆樓梯、廚房櫥櫃重新上漆、內外油漆、水泥工程、鋪設室內地板和美化庭院設計。

進入降雨季節，屋頂漏水更常見發生，尤其是房屋已屆齡 30 年以上。林師傅表示，屋主們需要定期詳細檢查屋頂易漏之處，未雨綢繆，盡快修補漏水之處，花數千元補漏維護，避免花費更大。修補屋瓦頂之前，林師父會先詳細檢查屋頂可疑之處，木條和木板有否腐蝕裂開，照相給客戶觀看了解，並確切說明原因和如何修護。談到更換瀝青瓦問題，他會先在屋頂內先檢查看屋頂上木條和木板有無腐蝕而嚴重到需要全部換成新Shingles瀝青瓦，如果問題不大，他會建議整個屋頂只再加多一層新瀝青瓦即可，又可再用十幾二十年，可省下兩三千元移除舊瀝青瓦和垃圾費用。對於屋主正想要賣屋，花幾千元鋪上全新一層新瀝青瓦片，房子就可增值賣到好價格。

林師傅表示，木製Patio涼棚和露台甲板上可以在任何地方建造，可提供額外空間享受戶外生活。露台甲板上也可以添加欄杆或 Patio 涼棚。有關維護Patio和露台甲板，林師傅表示每四至五年木條需要再從新油漆或補漆，防止腐蝕，引起白蟻出現，影響到房子其他木樑。

林師傅免費估價。詳情可短訊或留言626 - 272 - 3101（國語或英語）。

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