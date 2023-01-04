桃源集團 集保險/會計/投資爲一體

桃源集團

集保險 、會計、投資 爲一體的桃源集團，近年來綜合業務發展快速，日前洛杉磯 蒙市藍利老人活動中心義工組負責人Paul 溫一行，造訪了位於蒙市商業區的桃源保險公司，與桃源集團總裁 peigen陶培根(圖左一)進行了友好的會談。

陶總向來賓簡介了桃源保險洛杉磯分公司近年業務發運概況；藍利中心Paul溫（圖中）也向陶總介紹了加州蒙特利公園市蘭利老年中心的現況。Paul溫表示，該中心是由蒙市政府經營，是屬下的一個非盈利活動中心，蘭利在洛杉磯有約30年的悠久歷史，每天都爲附近城市的數百名老年人提供服務。

今年是新冠肺炎大流行後重新開放的第2個聖誕節及新年活動。明春的乒乓球比賽也將建議成爲慶祝活動的一個被推薦的羣體項目。希望獲得社會各界人士的關注和支持。陶總向來賓簡介了桃源保險洛杉磯分公司近年業務發運概況，並對 Paul溫一行造訪表示歡迎。同時陶總也表達對社區老人活動中心盡力所能及的關注和支持。陶總並設午餐宴請，雙方在中午茶聚友好的氣氛中結束。

美國桃源集團（Taos Global Group）是由桃源保險、桃源會計、桃源投資組成的一個綜合性金融服務集團。歡迎前往桃源集團，專業人士為你提供全方位保險、會計、投資等金融服務。洛杉磯分公司地址在227 W Valley Blvd #248-B San Gabriel, CA ，電話626-872-0918，E-mail：[email protected]。詳情可瀏覽：www.taosglobalgroup.com。