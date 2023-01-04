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在加州取消屋頂太陽能補貼前 快找365 Solar安裝

洛杉磯訊

365 Solar是一家太陽能發電系統銷售及安裝公司，服務於南加州大洛杉磯地區的客戶，他們也是SunPower (太陽能源) 認證的精英經銷商；秉承客戶第一的宗旨，為南加州居民社區服務，造就五星的客戶滿意度，躋身於太陽能產業好評前位。

該公司現正舉行新年優惠，凡在2023年1月底前簽約安裝太陽能板，就送500 元現金卡。同時還提供零頭款購買，免費安裝計劃，從而達到不花錢就節省電費高達50%的效果，用戶還可享30%的抵稅額，和太陽能板25年原廠保固。歡迎民眾在加州取消屋頂太陽能補貼之前，加入太陽能的計畫。詳情可去電626-672-1668，或上網www.365solar.net，地址20474 Carrey Rd. Walnut。

該公司的安裝團隊擁有12年以上的太陽能商用和住宅安裝經驗，會根據當地的天氣模式、建築材料和城市規範，定制屬於你的太陽能系統。安裝太陽能板還能幫助房屋增值。

市面上太陽能板很多，包含安裝前應考慮之事項、各種效益、如何運作等到底要怎麼選擇？365 Solar表示，有些品牌也許提供很低的價格，但是一分錢一分貨，太陽能板品質的好壞影響長達25~30年的效能轉換，不好的太陽能板可能過幾年就會有問題，並且無法提供最大的供電效能，反而造成需要付更多的電費，而且大多數的太陽能板客戶自己是無法完成檢測的。太陽能的專業安裝也是很重要的，因為他們要先查看屋頂的情況，是否需要整修，因為安裝太陽能需要拆除屋頂原有的瓦片，在保證屋頂沒有問題的情況下，才能夠安裝，以避免造成下雨漏水等問題。接著就是售後服務，一旦產品出現問題是否找得到人？保固又能有多久？因為太陽能板不是說拆就拆，要維修也沒那麼容易。這些煩惱的事情365 Solar都會陪著你，協調房屋檢查，物業手續，及安裝流程等。

365 Solar所代理的SunPower 引領太陽能行業超過 37 年，他們是美國一家設計及生產高效多晶矽太陽能電池、瓷磚和由史丹福大學發明的多晶矽背觸式光伏模組的企業。他們一直在推動太陽能創新，並且是唯一一家壽命超過 25 年保修期的美國太陽能公司，他們的面板在業內擁有最高效率。他們的面板不會因為一個面板的性能不佳而影響系統的其餘部分，因為他們的每片太陽能板都可獨立運作，並可以查看每片太陽能板所產生的效能。

365 Solar他們在安裝方面會盡量減少外牆上不必要的硬件，更少的可見部件，打造時尚設計外觀。他們的專業安裝、和集成監控，讓他們的太陽能電池板達到最高的效能轉換，幫助用戶省錢。

目前全國各地的電力成本都在上漲，但加州的漲幅最大，比全國其他地區多 80%。 當公用事業公司知道你最需要電力時，他們會收取更多費用。 但是製造自己的清潔能源，儲存高峰時段和停電時多餘的能源，那些高峰定價將不會造成你的困擾，並擺脫電力公司的電網遊戲。

下一次加州停電只是時間問題，而不是是否會發生。帶有儲存能源的完整家用太陽能解決方案，可幫助你使用清潔的太陽能為你的家供電，並將多餘的太陽能儲存起來以備不時之需。

加州 南加 史丹福大學

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