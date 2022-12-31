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房貸利息太高 Michelle蘇協助解決

洛杉磯訊

房貸利息太高？有經驗房貸專家Michelle 蘇協助解決。

隨著聯儲會不斷加息，房貸利息也隨之水漲船高，目前自住屋30年小額貸款利率已接近7%，投資屋也已接近8%。在這麼高的利息下，房屋市場也逐漸降溫，很多潛在賣主都在觀望。

在目前高利息時代，找到有經驗的貸款經紀，還是有機會拿到低於市場利率的利息。有著二十餘年貸款經驗的房貸專家Michelle 蘇說，她能為客戶量身製定適合的貸款方案，細心分析收入，合理提前規劃，直到客戶買到房子拿到稱心如意的貸款。

那麼正在進場或準備進場的客人還有機會拿到相對低一點的利息嗎，Michelle 蘇給出幾點建議：1) 短期利率會相對低一點，以7/1 ARM 為例，可以比30年固定利息低1.5%左右，利息還是30年分攤，前面7年固定，前面7年會省下不少利息，而且半年以後一旦利息降了，就可以做重新貸款了。

2) 2-1 Buy down。利息還是30 年固定，但第一年比正常利息低2%， 第二年比正常利息低1%，第三年利息恢復正常。利息差額可由賣主，房地產經紀，和銀行一方負擔或共同負擔。這樣一來前兩年可以為買主省下不少利息錢，半年以後一旦利息降了，就可以做重新貸款。

3) 投資屋主：想進場投資的人也可以考慮短期利率，目前5/1 ARM 投資屋的利息，也同樣可以拿到比正常30固定利息低1.5% 左右，利息還是30年分攤，前面5年固定，前面5年會省下不少利息，半年以後一旦利息降了，就可以做重新貸款。

如有需要可電Michelle 蘇：626-277-6010。

貸款 投資 利率

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