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來來旅行社 推出四組2023新年特價團

洛杉磯訊

來來旅行社現正推出四組「2023新年特價團」。

四組特價團包括：（1）古巴5天4夜 990元起，2人成行天天出發。出發日期：1月3日~10月，含4晚四星酒店住宿、車資、7正餐、門票、中文導遊。（2）日本印象8天6夜 1799元起，兩人成團，保證出發。出發日期：每週六1月6日~7月30日，和8月18日~12月17日 (4/29/2023不發團)。將造訪東京、橫濱、鎌倉、浜名湖、京都、大阪、奈良。（3）墨西哥特色行程2日遊528元起。出發日期：每週六，從洛杉磯出發。行程特色包括四頓墨西哥當地特色餐、漫步沙灘馬背上欣賞日落美景、龍蝦灣特色海鮮。將造訪聖地牙哥、墨西哥蒂華納、Ensenada碼頭、龍蝦灣。（4）墨西哥Los Cabos 全包式度假酒店5天4夜 880元起。行程特色：7人座專車接機、入住Hyatt Ziva Los Cabos五星級網紅酒店、私人沙灘、SPA、無邊泳池、8大主題餐廳、8大酒吧無限暢飲、免費小孩託管。

來來旅行社代理許多國內團和直飛特價票，該旅行社表示，他們的營業宗旨和西南航空公司一樣，儘量做到市場最低價。

來來旅行社各項購票及其他特價優惠詳情，可洽各分店：亞凱迪亞626-462-0222，鑽石吧909-396-4818，哈仙達岡626-330-6932。

墨西哥 古巴 亞凱迪亞

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