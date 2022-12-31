庾澄慶 我的哈林年代演唱會 大莊家2/17登場

大莊家賭場度假村（Pechanga Resort Casino )將舉辦「我的哈林年代」演唱會 ( My Harlem Era Concert 2023 )，特别邀請台灣流行樂壇傳奇人物-音樂頑童庾澄慶 (見圖)，於23年2月17日(星期五)與此間歌迷們開心摇滾一個晚上。

庾澄慶多才多藝，在填詞、作曲、音樂製作、綜藝節目主持等領域都有出色表現，他曾為偶像劇「流星花園」演唱主題曲「情非得已」，這首歌曲隨著該劇大受歡迎而成為他的代表作之一，更藉收錄該曲的個人專輯「海嘯」在2002年拿下第13屆金曲獎「最佳國語男演唱人獎」。和張小燕搭檔的綜藝節目「超級星期天」獲得兩屆金鐘獎「綜藝節目主持人獎」。2012年起，庾澄慶多次擔任中國歌唱選秀節目「中國好聲音」系列導師。

創作曲風廣泛、精通多樣樂器的庾澄慶在華語流行樂領域創下數項紀錄，他創作出台灣第一首饒舌流行歌曲「報告班長」，也是台灣第一位舉辦不插電 ( unplugged ) 演唱會的歌手，此外，滿身音樂細胞的哈林更創造了台灣音樂史上第一個虛擬歌手「哈寶寶」。

「我的哈林年代」演唱會場地採用 Pechanga Summit 會展中心，擁有現代新科技設施。演唱會票價分為 $68、$98、$128、$188，查詢詳情可電（888) 810-8871 或上網 www.Pechanga.com。大莊家位45000 Pechanga Parkway, Temecula, CA ，距洛杉磯 近一個半小時車程 。購票中文熱線 (626) 632-1994。

「大莊家賭場度假村」為美國其中之一最大規模及提供博彩娛樂度假體驗場所，曾獲USA Today 讀者票選為「美國西岸最佳博彩娛樂場」。「大莊家」擁有逾5,400枱熱門的角子老虎機、桌上娛樂及世界頂級娛樂節目，其度假村以1,100間豪華酒店客房、星級餐飲食府、水療護理以及世界錦標賽級的Journey高爾夫球場，自2002年起被AAA評為四鑽級酒店。