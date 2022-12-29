我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

球王比利逝世 享壽82歲 傳奇一生畫下終點

回顧2022年 中國官媒與入口網站評選新聞差很大

4月超值遊聖城和埃及 暢遊中東精華景點

洛杉磯訊

上帝給了世界十分美麗，九分給了耶路撒冷。美遊假期9日以色列約旦聖城之旅，4月6日出團，每人特價2980元。另外一團是埃及超值12日團，3月11日出發，優惠價1860元，以上二團均爲雙人房。

以色列是世界主要宗教猶太教、基督教的發源地，帶大家追尋耶穌的腳步，親臨耶穌行神蹟的土地，走進基督徒心目中的聖地，聖母瑪麗亞的故鄉拿撒勒，拿撒勒有最矚目的建築物之一報喜堂，是當今基督教，世界最神聖的禮拜堂之一。親臨耶穌誕生地伯利恆、耶穌殉道，安葬和復活之耶路撒冷。

深度遊覽：玩遍以約兩地精華景點，一站式打卡六大世界文化遺產，遊覽世界新七大奇蹟之一的佩特拉，探秘玫瑰古城。體驗暢遊地中海、死海、紅海，加利利海海濱，感受海邊無限美景。

特別贈送品嚐當地特色餐食，贈送土著瓦罐羊肉餐美食，特別升級餐食，阿拉伯餐，烤魚餐，中式餐。

特色，一價全含，全程當地4至5星級酒店住宿，全程餐食，全程主要景點門票，全程司導小費。

全程優秀中文領隊於以色列和約旦隨團服務。當地英語專業導遊熱情導覽，深入介紹名勝古蹟及風俗民情。

2023年埃及超值五星度假之旅，一價全含，純玩無購物，獨家全程景點門票全含，金字塔入內參觀。

獨家全程當地五星級酒店，五星級豪華遊輪，2晚紅海度假酒店。

全程餐食，自助早餐、中餐、五星級自助餐、埃及特色美食。乘坐五星級豪華遊輪出海，享受美味大餐與紅酒。

乘坐盧克索熱氣球，看沙漠與神廟的輝煌，乘坐紅海玻璃船，觀賞色彩斑斕的珊瑚與魚群。

獨家贈送尼羅河風帆體驗，獨家贈送馬拉車漫遊盧克索，獨家全程中文領隊帶隊陪同，當地專業中文導遊專業講解，獨家免費協助入境落地簽，可省去落地入境排隊困擾。

洽詢電話626-567-0966或626-567-0066，公司地址；11100 Valley Blvd., El Monte, CA 91731；可上網www.ustravel168.com

以色列 美食 名勝 古蹟 猶太

上一則

陸疫情爆發 訪美令人憂傳染 有華人認入境新規意義不大

下一則

南加車禍多發 致命事故多於加州其他地區

熱門新聞

近期機票雖然大降，但回國人員卻大幅減少。（受訪者提供）

美飛中機票大降價 1月直航2000元 很多華人卻不想回了

2022-12-26 16:02
王女士母親購買的四張百元面額蘋果禮品卡竟都變成了25元面值。（王女士提供）

Target賣蘋果禮品卡 100元變25元…過來人教你3招防盜刷

2022-12-28 02:20
歹徒猛砸珠寶櫃，目擊者近距離拍攝視頻。（KTLA5）

南加Macy's被搶 歹徒不顧人流猛砸珠寶櫃 視頻全錄

2022-12-22 15:40
888海珍餐廳門口25日上午排隊的長龍不僅擠滿了大堂門口，還蔓延到外面。（記者張宏／攝影）

洛縣華人聖誕吃早茶 神秘嘉賓現身 大家都笑了

2022-12-25 18:32
一名華人在好市多購買了共八箱退燒藥。（記者陳開／攝影）

華人代購牟暴利 1人狂掃8箱退燒藥

2022-12-23 20:35
櫃檯最終只為胡先生開具1萬6000美元的支票。（受訪者提供）

櫃檯存款點鈔1000元「蒸發」 南加華人和銀行各說各話

2022-12-21 19:55

超人氣

更多 >
華人不得入內？ 女作家進矽谷桑尼維爾公園被白人拒絕

華人不得入內？ 女作家進矽谷桑尼維爾公園被白人拒絕
中BF.7竄全球？專家：新毒株恐躲過現行療法或免疫系統

中BF.7竄全球？專家：新毒株恐躲過現行療法或免疫系統
鍾嘉欣嫁混血醫6年生3胎 網看三寶驚：爸爸基因太強大

鍾嘉欣嫁混血醫6年生3胎 網看三寶驚：爸爸基因太強大
中國2航班近半旅客確診 義大利祭強制採檢令

中國2航班近半旅客確診 義大利祭強制採檢令
華男平安夜山中徒步旅行 不幸遇難 新罕州今年第21罹難者

華男平安夜山中徒步旅行 不幸遇難 新罕州今年第21罹難者