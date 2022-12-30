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全統廣場的冠軍食品 1/22向大家説再見

洛杉磯訊

位於聖蓋博全統廣場的「冠軍」食品，將於明年的1月22日向大家説再見，結束營業了。老闆薇薇安（見圖）表示，謝謝大家陪伴冠軍32年，元旦、農曆新年最後一次爲大家提供道地美食，懷念的家鄉味，也期待下一次的重逢。

聽到「冠軍」要結束營業的消息後，好多客人前去大量訂購，尤其是台灣辦桌白菜滷，内含澎湃，海參，乾貝，鮑魚，鯊魚皮，蝦仁，貢丸，扁魚，香菇，木耳絲，竹筍，柴魚，丸子，鳥蛋等，真材實料甜美鮮香。

五星級紅酒牛肋條，酒香四溢的麻油鷄，四神湯，牛肉湯，紅燒蹄膀等都是冷凍包裝，易存放，有好多客人一下單就是幾十個，買來送給親朋好友。羊肉滷，番茄蟹肉排骨湯，臺式鷄卷，客家菜包等都是人氣佳餚。

該店的熱銷菜品臺式油飯，臺式鰻魚油飯，臺式櫻花蝦油飯，鰻魚燒賣，黑松露燒賣，也都是老饕們的最愛。

各種口味年糕，獨家特製的黑松露乾貝蘿蔔糕，棗子核桃紅豆糕，紅糖年糕，黑糖發糕，紅豆年糕，蘿蔔糕 ，芋頭糕等，需提早預訂。

有顧客在感謝信中寫道，記得剛來美國，第一次遇到「冠軍」，發現最愛的海苔肉鬆，涼麵和滷味，超級興奮；之後只要去聖蓋博，就一定會光顧。後來他們搬到北加，只要有機會回來，就一定要買一堆好吃的台灣風味帶回去。尤其愛「冠軍」的滷蛋，白菜滷，滷豬腳。以及伴手禮太陽餅，綠豆酥，芋頭酥，金沙酥，牛軋糖等。

冠軍老闆薇薇安自己喜歡吃，就去學了烘焙，中式點心，美式料理，港式點心，製作糖果等，不斷的學習，雖沒有師出名門，也沒有祖傳秘方，用自己的好學加勤奮，加上自己的想法，烹飪出美味大衆喜愛的美食。

客人問薇薇安會不會捨不得，她説：「感謝顧客一路來的支持讓我有機會整理，讓自己靜下來。斷捨離，離開這個店是一個過程，相信以後會研發出更多好吃各族裔都喜歡的食品，休息後再出發」！

訂購電話626-571-8188，地址140 W. Valley Blvd. B1#113. San Gabriel .CA （全統廣場一樓）。

紅豆年糕
紅豆年糕
老闆薇薇安
老闆薇薇安

聖蓋博 美食 核桃

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