我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台灣面對抗中威脅 前防長艾思博：準備不夠

中國疫情升溫 美考慮採檢國際航班「廢水」追毒

慈濟美國總會元旦拜經共修 歡迎民眾參加

洛杉磯訊

歡喜迎接2023年到來， 慈濟美國總會訂1月1日(星期日)上午9 時至上午11時，在美國總會園區(1100 S Valley Center Ave., San Dimas)，舉辦元旦祈福活動，以虔誠道氣凝聚眾人善 念，為新的一年祈福。

每年元旦慈濟美國志工都會在各分支聯點舉辦各具特色的新年活動，以虔誠跪拜禮頌佛經，用恭敬謙卑的心感念個人的富足與安康，並祝禱眾人齊心合力能在即將展開的新年度，達成證嚴上人恆持的三願：「淨化人心、社會祥和、祈求天下無災難。」

歡迎社區民眾偕老攜幼一起在元旦上午，來到慈濟美國總會園區參與一年一度的元旦拜經共修，透過莊嚴的共修，沉靜下因疫情與生活壓力生出的浮躁煩思。元旦共修禮畢後，可以享用志工精心烹製的素齋餐點，並在新的一年開端立下「茹素護生」的慈悲心願。自即日起至農曆新年期間，慈濟美國各分支聯點都將舉辦開放給社區鄉親參與的「歲末祝福」與「新春祈福」活動，歡迎一起參加溫馨團圓的年節活動。聯繫你所在地最近的慈濟分支聯點會所，可至慈濟美國中文網查詢慈濟會所的地址與連絡電話：http://tzuchi.us/zh/offices。

1966年，證嚴法師因不忍眾生受貧病所苦，發願盡其畢生之力量，救世濟貧，在台灣花蓮創辦「佛教克難慈濟功德會 」。證嚴法師鼓勵最初的成員：三十位家庭主婦，從每天的買菜錢裡省下台幣五毛錢，存進竹筒裡，儲蓄救濟金。慈濟志工依循積小錢，行大善的「竹筒歲月 」精神，超過半個世紀以來，已幫助全世界128個國家。

美國慈濟於1989年在南加州成立，是符合美國稅法501(c)(3)的非營利慈善組織，至今全美已有65個分支聯點。慈濟美國和美國人民肩併肩，經歷多場重大天災與災後重建的急難救助工作，深耕社區拓展慈善、醫療、教育、人文四大志業。

進一步了解慈濟美國可上網 https://tzuchi.us/zh。

加州 疫情 儲蓄

上一則

30年貸款利率漲至6.125% 明年仍在高位

下一則

西南航空 承諾30日盡量恢復航班正常

延伸閱讀

美新令：來自中國旅客 1/5 起需交陰性證明

美新令：來自中國旅客 1/5 起需交陰性證明
美退役飛官訓練中國軍機飛行員 澳洲批准引渡美國

美退役飛官訓練中國軍機飛行員 澳洲批准引渡美國
趙少康：台灣不是美國次殖民地 蔡英文別自甘當兒皇帝

趙少康：台灣不是美國次殖民地 蔡英文別自甘當兒皇帝
日韓加強管制中國入境者 美國考慮跟進

日韓加強管制中國入境者 美國考慮跟進
余茂春「偷師」毛澤東

余茂春「偷師」毛澤東
通膨效應 購物季消費飆

通膨效應 購物季消費飆

熱門新聞

近期機票雖然大降，但回國人員卻大幅減少。（受訪者提供）

美飛中機票大降價 1月直航2000元 很多華人卻不想回了

2022-12-26 16:02
王女士母親購買的四張百元面額蘋果禮品卡竟都變成了25元面值。（王女士提供）

Target賣蘋果禮品卡 100元變25元…過來人教你3招防盜刷

2022-12-28 02:20
歹徒猛砸珠寶櫃，目擊者近距離拍攝視頻。（KTLA5）

南加Macy's被搶 歹徒不顧人流猛砸珠寶櫃 視頻全錄

2022-12-22 15:40
888海珍餐廳門口25日上午排隊的長龍不僅擠滿了大堂門口，還蔓延到外面。（記者張宏／攝影）

洛縣華人聖誕吃早茶 神秘嘉賓現身 大家都笑了

2022-12-25 18:32
多位華人抱怨遭遇好市多結帳收銀員態度惡劣。（記者陳開／攝影）

好市多頻惹抱怨 華人「遭歧視還是小題大作？」

2022-12-29 16:01
一名華人在好市多購買了共八箱退燒藥。（記者陳開／攝影）

華人代購牟暴利 1人狂掃8箱退燒藥

2022-12-23 20:35

超人氣

更多 >
原以為第一波染疫30%…「北京感染率可能已超80%」

原以為第一波染疫30%…「北京感染率可能已超80%」
愈來愈危險…南海解放軍機逼近3公尺 美軍機急避讓

愈來愈危險…南海解放軍機逼近3公尺 美軍機急避讓
好市多頻惹抱怨 華人「遭歧視還是小題大作？」

好市多頻惹抱怨 華人「遭歧視還是小題大作？」
川普律師：國會暴動調查委員會舉白旗投降

川普律師：國會暴動調查委員會舉白旗投降
「八方雲集」美國二店試營運 加州售價調漲10%

「八方雲集」美國二店試營運 加州售價調漲10%