慈濟美國總會元旦拜經共修 歡迎民眾參加

歡喜迎接2023年到來， 慈濟美國總會訂1月1日(星期日)上午9 時至上午11時，在美國總會園區(1100 S Valley Center Ave., San Dimas)，舉辦元旦祈福活動，以虔誠道氣凝聚眾人善 念，為新的一年祈福。

每年元旦慈濟美國志工都會在各分支聯點舉辦各具特色的新年活動，以虔誠跪拜禮頌佛經，用恭敬謙卑的心感念個人的富足與安康，並祝禱眾人齊心合力能在即將展開的新年度，達成證嚴上人恆持的三願：「淨化人心、社會祥和、祈求天下無災難。」

歡迎社區民眾偕老攜幼一起在元旦上午，來到慈濟美國總會園區參與一年一度的元旦拜經共修，透過莊嚴的共修，沉靜下因疫情 與生活壓力生出的浮躁煩思。元旦共修禮畢後，可以享用志工精心烹製的素齋餐點，並在新的一年開端立下「茹素護生」的慈悲心願。自即日起至農曆新年期間，慈濟美國各分支聯點都將舉辦開放給社區鄉親參與的「歲末祝福」與「新春祈福」活動，歡迎一起參加溫馨團圓的年節活動。聯繫你所在地最近的慈濟分支聯點會所，可至慈濟美國中文網查詢慈濟會所的地址與連絡電話：http://tzuchi.us/zh/offices。

1966年，證嚴法師因不忍眾生受貧病所苦，發願盡其畢生之力量，救世濟貧，在台灣花蓮創辦「佛教克難慈濟功德會 」。證嚴法師鼓勵最初的成員：三十位家庭主婦，從每天的買菜錢裡省下台幣五毛錢，存進竹筒裡，儲蓄 救濟金。慈濟志工依循積小錢，行大善的「竹筒歲月 」精神，超過半個世紀以來，已幫助全世界128個國家。

美國慈濟於1989年在南加州 成立，是符合美國稅法501(c)(3)的非營利慈善組織，至今全美已有65個分支聯點。慈濟美國和美國人民肩併肩，經歷多場重大天災與災後重建的急難救助工作，深耕社區拓展慈善、醫療、教育、人文四大志業。

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