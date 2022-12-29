新律鋼琴 「送送送」活動迎新年

新律鋼琴專家經日本中古鋼琴協會授權，專門代理進口YAMAH、KAWAI鋼琴。（業者提供）

喜歡鋼琴嗎？考慮添購或是更換鋼琴？新律鋼琴專家，適時舉辦「喜逢80大壽、迎新年送送送」活動，優惠包括送銷售稅、送新鋼琴椅、送10年保固、送貨免費。各款名琴自五百元至萬元不等。

音樂能陶冶性情，舒發鬱悶的情緒，帶來生命的喜悅及生活的動力，在享受心曠神怡樂曲的同時也要注重鋼琴的保養，鋼琴的價格動則幾千元，若是欠缺保養則容易折損，若是你正在尋找專業修琴、調琴音的人，歡迎洽詢新律鋼琴專家。

新律鋼琴專家是日本 中古鋼琴協會授權、專門代理進口YAMAH、KAWAI的店家，不管你是要買琴、換琴、調琴、不好彈或是在別處修不好鋼琴等等的相關問題，可到新律試試。在新律也以可先租後買，好用順手再決定是否購入，而且，優惠產品都保用10年。

新律鋼琴專家負責人林士錡，擁有66年製造鋼琴及調音經驗，曾任臺北市樂器公會連任數十年理監事、臺北市鋼琴調音工會常務理事及顧問，現喜逢80大壽、特舉辦迎聖誕新年送送送活動。

展示中心在羅蘭岡 99大華超市，1015 S. Nogales St.,#107，詢問電話626-347-3407，714-447-8899， 858-268-1668。