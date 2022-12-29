我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

黃安嘆「殯儀館火化排大隊」 北京網友揭疫情慘況

中國BF.7再竄全球？專家：新毒株恐躲過現行療法

新律鋼琴 「送送送」活動迎新年

洛杉磯訊
新律鋼琴專家經日本中古鋼琴協會授權，專門代理進口YAMAH、KAWAI鋼琴。（業者提供）
新律鋼琴專家經日本中古鋼琴協會授權，專門代理進口YAMAH、KAWAI鋼琴。（業者提供）

喜歡鋼琴嗎？考慮添購或是更換鋼琴？新律鋼琴專家，適時舉辦「喜逢80大壽、迎新年送送送」活動，優惠包括送銷售稅、送新鋼琴椅、送10年保固、送貨免費。各款名琴自五百元至萬元不等。

音樂能陶冶性情，舒發鬱悶的情緒，帶來生命的喜悅及生活的動力，在享受心曠神怡樂曲的同時也要注重鋼琴的保養，鋼琴的價格動則幾千元，若是欠缺保養則容易折損，若是你正在尋找專業修琴、調琴音的人，歡迎洽詢新律鋼琴專家。

新律鋼琴專家是日本中古鋼琴協會授權、專門代理進口YAMAH、KAWAI的店家，不管你是要買琴、換琴、調琴、不好彈或是在別處修不好鋼琴等等的相關問題，可到新律試試。在新律也以可先租後買，好用順手再決定是否購入，而且，優惠產品都保用10年。

新律鋼琴專家負責人林士錡，擁有66年製造鋼琴及調音經驗，曾任臺北市樂器公會連任數十年理監事、臺北市鋼琴調音工會常務理事及顧問，現喜逢80大壽、特舉辦迎聖誕新年送送送活動。

展示中心在羅蘭岡99大華超市，1015 S. Nogales St.,#107，詢問電話626-347-3407，714-447-8899， 858-268-1668。

羅蘭岡 日本

上一則

達聖律師事務所 專精車禍/工傷/意外傷害

下一則

加州十條交通新法 2023元旦上路

延伸閱讀

庫卡蒙加燈光秀 網紅景點排長龍

庫卡蒙加燈光秀 網紅景點排長龍
德國鋼琴城聖誕音樂演奏會

德國鋼琴城聖誕音樂演奏會
連四任 羅蘭岡教委陳正治就職

連四任 羅蘭岡教委陳正治就職
櫃檯存款點鈔1000元「蒸發」 南加華人和銀行各說各話

櫃檯存款點鈔1000元「蒸發」 南加華人和銀行各說各話
羅蘭岡教委陳正治連任第四屆宣誓儀式

羅蘭岡教委陳正治連任第四屆宣誓儀式
iTaiwan Foods進駐羅蘭岡 16日搶先試吃 明年1月開幕

iTaiwan Foods進駐羅蘭岡 16日搶先試吃 明年1月開幕

熱門新聞

櫃檯最終只為胡先生開具1萬6000美元的支票。（受訪者提供）

櫃檯存款點鈔1000元「蒸發」 南加華人和銀行各說各話

2022-12-21 19:55
近期機票雖然大降，但回國人員卻大幅減少。（受訪者提供）

美飛中機票大降價 1月直航2000元 很多華人卻不想回了

2022-12-26 16:02
王女士母親購買的四張百元面額蘋果禮品卡竟都變成了25元面值。（王女士提供）

Target賣蘋果禮品卡 100元變25元…過來人教你3招防盜刷

2022-12-28 02:20
歹徒猛砸珠寶櫃，目擊者近距離拍攝視頻。（KTLA5）

南加Macy's被搶 歹徒不顧人流猛砸珠寶櫃 視頻全錄

2022-12-22 15:40
888海珍餐廳門口25日上午排隊的長龍不僅擠滿了大堂門口，還蔓延到外面。（記者張宏／攝影）

洛縣華人聖誕吃早茶 神秘嘉賓現身 大家都笑了

2022-12-25 18:32
一名華人在好市多購買了共八箱退燒藥。（記者陳開／攝影）

華人代購牟暴利 1人狂掃8箱退燒藥

2022-12-23 20:35

超人氣

更多 >
高凌風女兒闖好萊塢10年點頭嫁了 老公超狂身分曝光

高凌風女兒闖好萊塢10年點頭嫁了 老公超狂身分曝光
谷歌也快撐不住？1.1萬人恐淪裁員目標 員工深感焦慮

谷歌也快撐不住？1.1萬人恐淪裁員目標 員工深感焦慮
華人不得入內？ 女作家進矽谷桑尼維爾公園被白人拒絕

華人不得入內？ 女作家進矽谷桑尼維爾公園被白人拒絕
中國2航班近半旅客確診 義大利祭強制採檢令

中國2航班近半旅客確診 義大利祭強制採檢令
中BF.7竄全球？專家：新毒株恐躲過現行療法或免疫系統

中BF.7竄全球？專家：新毒株恐躲過現行療法或免疫系統