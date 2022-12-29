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達聖律師事務所 專精車禍/工傷/意外傷害

洛杉磯訊

近30年豐富經驗的達聖聯合律師事務所，多位律師團隊，盡力爭取客戶應有權益，一條龍服務，不獲賠償絕不收費，車禍賠償可高達64%。

住在南加州的人出門上班、購物、日常生活等等，皆需以車代步，萬一發生車禍該如何處理？需要治療的人，應該先找律師再做治療還是先做完治療再找律師，或是不找律師自行與保險公司接洽理賠？賠多少才合理？車禍發生後在多少天内需作治療？能否自己跟保險公司交涉理賠不成後再找律師？有種種不同的問題，有些人還因為對法律不熟悉或是從沒遭遇如此情況，由於自己處理不當，結果失去保險公司應該理賠而最後卻不需負責任的後果。

該事務所表示，出了車禍，將對方的駕照、車牌、保險及個人聯繫資料都拍照或抄寫下來，馬上報警，盡可能在現場找到有力的目擊證人，並留下對方聯繫方式，如有需要就醫，立刻尋求醫療協助。可聯繫達聖律師事務所華人經理Steve金，Steve能說中文，具30多年經驗，可協助做快速及有效的處理。

達聖聯合律師事務所專精車禍受傷、工傷、意外傷害。車禍腦部受傷、脊椎受傷、人體傷害、行人、自行車、卡車、滑倒事故、跌倒事故。免費安排拖車、修車、醫療服務。

該律師事務所表示，至今已處理數千件車禍案件，專業服務親力親為有口皆碑，案件得不到賠償不會收任何他費用。華人經理電話626-284-6320(阿市)、626-374-9061(鑽石吧)，地址 288 W. Valley Blvd., Alhambra, CA 。

車禍 保險 華人

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