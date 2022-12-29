昌興珠寶 佳節鑑賞歐米茄星座系列腕錶

歐米茄Constellation星座系列腕錶。 (業者提供)

歐米茄 (OMEGA) 2022年佳節系列，包括超霸、碟飛、海馬、星座等不同風格腕錶，彷如在奇幻的冬日國度共賞歐米茄精選計時。昌興珠寶代理享譽全球的歐米茄名錶多年， 擁有限量版、經典款及最新錶款。

腕錶代表時間與永恆，人們佩戴星座腕錶記錄時間，更記錄著每一個溫馨美好的心動時刻。歐米茄Constellation星座系列 (見圖) 是全球受歡迎的腕錶系列之一，嚴謹傳承著OMEGA所恪守的製錶傳統與奢華品質。

星座腕錶的設計扣人心弦，經得起時間考驗，最大特色是為人熟悉的錶殼與錶帶之間的半月造型和錶殼的「托爪」。這款直徑29毫米的時計，錶面選用天然綠色砂金石，配襯同色的亮麗皮錶帶，悅目出眾。

錶殼以不銹鋼及18K Sedna金作材質，錶圈鑲飾鑽石，6時位置設有日曆窗。指針、小時刻度、OMEGA標誌和星座星徽均以18K Sedna金鑄造。這款腕錶內置OMEGA Co-Axial Master Chronometer機芯8700，通透的弧拱形防磨損藍寶石水晶錶背可一覽機芯的形態。

昌興珠寶開業52年，代理世界名錶百達翡麗﹑寶璣﹑伯爵﹑OMEGA、Bvlgari﹑Chanel名錶，以及Hearts on Fire﹑鑽石﹑翡翠﹑南洋珠﹑名牌千足黃金﹑男士珠寶等，貨品齊全。選購佳節好禮到昌興，親切有禮的店員提供專業意見與服務。

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