我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

黃安嘆「殯儀館火化排大隊」 北京網友揭疫情慘況

中國BF.7再竄全球？專家：新毒株恐躲過現行療法

昌興珠寶 佳節鑑賞歐米茄星座系列腕錶

洛杉磯訊
歐米茄Constellation星座系列腕錶。 (業者提供)
歐米茄Constellation星座系列腕錶。 (業者提供)

歐米茄 (OMEGA) 2022年佳節系列，包括超霸、碟飛、海馬、星座等不同風格腕錶，彷如在奇幻的冬日國度共賞歐米茄精選計時。昌興珠寶代理享譽全球的歐米茄名錶多年， 擁有限量版、經典款及最新錶款。

腕錶代表時間與永恆，人們佩戴星座腕錶記錄時間，更記錄著每一個溫馨美好的心動時刻。歐米茄Constellation星座系列 (見圖) 是全球受歡迎的腕錶系列之一，嚴謹傳承著OMEGA所恪守的製錶傳統與奢華品質。

星座腕錶的設計扣人心弦，經得起時間考驗，最大特色是為人熟悉的錶殼與錶帶之間的半月造型和錶殼的「托爪」。這款直徑29毫米的時計，錶面選用天然綠色砂金石，配襯同色的亮麗皮錶帶，悅目出眾。

錶殼以不銹鋼及18K Sedna金作材質，錶圈鑲飾鑽石，6時位置設有日曆窗。指針、小時刻度、OMEGA標誌和星座星徽均以18K Sedna金鑄造。這款腕錶內置OMEGA Co-Axial Master Chronometer機芯8700，通透的弧拱形防磨損藍寶石水晶錶背可一覽機芯的形態。

昌興珠寶開業52年，代理世界名錶百達翡麗﹑寶璣﹑伯爵﹑OMEGA、Bvlgari﹑Chanel名錶，以及Hearts on Fire﹑鑽石﹑翡翠﹑南洋珠﹑名牌千足黃金﹑男士珠寶等，貨品齊全。選購佳節好禮到昌興，親切有禮的店員提供專業意見與服務。

昌興聖蓋博店(全統廣場) 地址140 W. Valley Blvd., #119, San Gabriel，電話 (626) 280-9195，羅蘭岡店(香港廣場) 地址18436 Colima Rd., Suite A, Rowland Heights，電話(626) 810-8883，瀏覽www.chonghing.com。

聖蓋博 香港 羅蘭岡

上一則

南加2幸運兒對中5碼 獎金24萬5000元

下一則

達聖律師事務所 專精車禍/工傷/意外傷害

延伸閱讀

鎖定紐約新州亞裔餐館、商家老闆住宅 8嫌盜竊百萬元

鎖定紐約新州亞裔餐館、商家老闆住宅 8嫌盜竊百萬元
珍妮的心願單

珍妮的心願單
世界日報2023年度鉅獻1/7、1/8邀請您一同參加新春嘉年華

世界日報2023年度鉅獻1/7、1/8邀請您一同參加新春嘉年華
歹徒猛砸珠寶櫃 西米谷Macy's被搶全都錄

歹徒猛砸珠寶櫃 西米谷Macy's被搶全都錄
南加Macy's被搶 歹徒不顧人流猛砸珠寶櫃 視頻全錄

南加Macy's被搶 歹徒不顧人流猛砸珠寶櫃 視頻全錄
劉德華沒自信會奪影帝 與向太打賭慘輸高價珠寶

劉德華沒自信會奪影帝 與向太打賭慘輸高價珠寶

熱門新聞

櫃檯最終只為胡先生開具1萬6000美元的支票。（受訪者提供）

櫃檯存款點鈔1000元「蒸發」 南加華人和銀行各說各話

2022-12-21 19:55
近期機票雖然大降，但回國人員卻大幅減少。（受訪者提供）

美飛中機票大降價 1月直航2000元 很多華人卻不想回了

2022-12-26 16:02
王女士母親購買的四張百元面額蘋果禮品卡竟都變成了25元面值。（王女士提供）

Target賣蘋果禮品卡 100元變25元…過來人教你3招防盜刷

2022-12-28 02:20
歹徒猛砸珠寶櫃，目擊者近距離拍攝視頻。（KTLA5）

南加Macy's被搶 歹徒不顧人流猛砸珠寶櫃 視頻全錄

2022-12-22 15:40
888海珍餐廳門口25日上午排隊的長龍不僅擠滿了大堂門口，還蔓延到外面。（記者張宏／攝影）

洛縣華人聖誕吃早茶 神秘嘉賓現身 大家都笑了

2022-12-25 18:32
一名華人在好市多購買了共八箱退燒藥。（記者陳開／攝影）

華人代購牟暴利 1人狂掃8箱退燒藥

2022-12-23 20:35

超人氣

更多 >
高凌風女兒闖好萊塢10年點頭嫁了 老公超狂身分曝光

高凌風女兒闖好萊塢10年點頭嫁了 老公超狂身分曝光
谷歌也快撐不住？1.1萬人恐淪裁員目標 員工深感焦慮

谷歌也快撐不住？1.1萬人恐淪裁員目標 員工深感焦慮
華人不得入內？ 女作家進矽谷桑尼維爾公園被白人拒絕

華人不得入內？ 女作家進矽谷桑尼維爾公園被白人拒絕
中國2航班近半旅客確診 義大利祭強制採檢令

中國2航班近半旅客確診 義大利祭強制採檢令
中BF.7竄全球？專家：新毒株恐躲過現行療法或免疫系統

中BF.7竄全球？專家：新毒株恐躲過現行療法或免疫系統