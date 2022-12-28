Sierra Subaru 正推出新年貸款優惠

蒙羅維亞市的 Sierra Subaru現正推出新年貸款優惠：新2022 Forester Wilderness提供48個月2.9% APR 貸款。(業者提供)

位於蒙羅維亞市的 Sierra Subaru現正推出新年貸款 優惠：新2022 Forester Wilderness提供48個月2.9% APR 貸款，優惠到2023年1月3日止。

Subaru是一家以運動型全輪驅動、安全性和可靠性而聞名的汽車 製造商。在過去 10 年中售出的 Forester 車輛中，有97%至今仍在路上。其持久的品質是該車款連續七年保持其價值優於同級別車輛的原因之一，並獲得了最佳轉售價值，和最低的 5 年擁有成本，在KBB.com 上連續三年在同類型車款中名列前茅。Subaru 2022 Forester 幾乎對車輛的各個方面進行了更新，是Subaru SUV 中最安全最智能、最通用的版本。

查詢 Forester現貨及試駕，可去電Sierra Subaru中文銷售代表Heavens潘626-899-8606，或Paul 周 626-375-0545。地址735 E Central Ave, Monrovia。

Sierra Subaru 有經驗豐富的銷售華語專業人員，和一流的客戶服務，他們有大量全新、二手和認證的二手Subaru車款。他們的汽車經銷商在聖蓋博 谷服務了30多年，並且是Subaru官方指定租賃還車中心。他們在去年獲得Stellar Care獎，該獎僅授予頂級Subaru 經銷商，是Subaru汽車經銷商中最大榮譽之一。