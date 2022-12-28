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AADC缺乏症 是影響孩子成長的罕見遺傳疾病

【洛杉磯訊】

AADC缺乏症，是一種會影響大腦、導致肌肉張力弱、並影響孩子成長的罕見遺傳疾病；但在亞洲人群中並不會太少見。

2018 年時，Richard Poulin和他的妻子Judy 的生活正按計劃進行。 他們剛剛接受了新加坡的教學工作，並在三個月前慶祝了女兒 Rylae-Ann的出生。 但這個新家庭的生活很快發生了變化。

隨著頭幾個月過去，Rylae-Ann開始經歷持續數小時並且使她感到劇烈疼痛的癲癇發作。她錯過了一些嬰幼兒發展里程碑，包括坐著、站立和獨立行動的能力。在多次失敗的治療和無數次就診後，這對新生兒父母沒有被嚇住，並通過決心和堅持，最終找到一位醫生，診斷出Rylae-Ann患有 AADC 缺乏症，一種危及生命的罕見遺傳疾病。

在 AADC 缺乏症中，由於基因突變，兒童的大腦中無法生成關鍵的神經遞質，包括多巴胺和血清素。沒有足夠的神經遞質，身體便不能執行重要的功能，例如運動或調節體溫。

AADC缺乏症通常在頭幾個月裡，會導致嚴重的殘疾和疼痛，並影響生活的各個方面，包括身體上、心理上和行為上。患病兒童需要全天候護理，因為他們沒有自主活動的能力，這意味著他們根本無法自己移動或進食。 AADC 缺乏症兒童的痛苦可能進一步因以下原因而加劇：片段性令人痛苦的眼動危象致使眼睛向後翻，頻繁嘔吐，行為問題和睡眠困難。

患病兒童的性命會受到嚴重影響且縮短。持續的物理、職能和語言治療、以及干預措施，通常都需要留意能危及生命的併發症。

在得到AADC 缺乏症診斷後，Richard和Judy 在研究和培訓上花費了大量時間以支持Rylae-Ann 。他們決定辭去工作並搬到泰國，因為那裡可以找到負擔得起的輔助醫療療法和包容的學校。

通過不懈的努力和決心，他們終為照料女兒做了明智的選擇，包括幫助她增加體重、學習如何說話、以及選定針對性的營養和物理治療支持。現在四歲的Rylae-Ann，在得到正確診斷後，已經在她的個人成長上取得了顯著的進步。

為了幫助其他受AADC缺乏症影響的人，Richard和Judy利用自己作為教育工作者的個人經驗和專業背景，推出了 Teach Rare：一個致力於教育患有罕見和未確診疾病的兒童的社區。Richard還為 AADC 新聞（一個致力於提高AADC認知的平台）撰寫每週專欄。

如果你或你認識的人可能受到 AADC 缺乏症的影響，可與你的醫生討論AADC缺乏症相關和檢測選項，例如包含免費基因檢測的 PTC Pinpoint。可訪問aboutaadc.com以了解更多AADC 缺乏症相關信息。

檢測 教育 新加坡

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