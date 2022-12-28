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Troy High School科技班開放招生 明年1/14起考試

【橙縣訊】

橙縣富樂頓聯合高中學區的Troy High School（特洛伊高中），加州公立高中排名第二，因優質教育遠近聞名，是不少優秀學子的理想學校。亞裔家庭重視教育，該校近40％學生是亞裔。該校自1986年開始推出Tech Magnet Program大力發展科技教育，至今超過30多年歷史，科技班學生獲獎無數。該校科技班現在開放招生，考試日期2023年1月14日，21日及28日。

特洛伊科技班課程（Troy Tech Program）分為四年，學生需要提前通過考試，該項考試對外開放，並不限富樂頓學區學子。從九年級開始先修大學預修電腦科學原理課程，10至12年級再細分為不同方向，如媒體，商業，電腦科學，網絡防禦，工程，政府領導力等，這些課程以大學預修（AP），國際學士（IB），優等班（榮譽），雙重學分（Dual Credit），證書（Certification）等方式進行。

學生完成以科學、技術、工程、和數學為基礎的四年科技班課程後，12年級時還需完成150小時實習，可以是在公司實習，或跟著大學輔導教授。每年暑假，超過400位12年級學生得到實習學分，而這個學分對申請大學有競爭優勢。

讀完特洛伊科技班的99％學生都能進入理想大學，其中75％進入四年制大學，該校畢業生進入加州理工（加州理工學院）和南加大（USC）錄取率，比全國高25％，柏克萊加大加州大學柏克萊分校）錄取率比全國高21％，史丹福大學（斯坦福）錄取率比全國高5％。

該校科技項目（STEM）在全美排名前茅，特洛伊高中近70％學生都會進入科技班項目學習，已培養無數優秀學子。學生組隊參加校外比賽，成果傲人。

全國最佳公立高中排名第 37 位，2020 年全國最佳 STEM 高中排名第 39 位，2023 年橙縣最佳公立高中排名第 1，全國科學奧林匹克競賽冠軍 13 次。

由於特洛伊科技計劃，特洛伊高中於2017年 4 月獲得了加州教育部頒發的示範計劃金絲帶學校獎。

上網註冊：www.applicants.troyhigh.com，學校地址2200 E. Dorothy Lane, Fullerton, CA 92831，電話714-626-4400 。

加州大學 教育部 柏克萊加大

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