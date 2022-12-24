Sesame Grill 提供佳節聚餐Party Tray美食

綜合紅醬意大利麵

Sesame Grill供應簡餐已經建立良好口碑，讓你中菜西吃並吃出驚豔，歸功於主廚好手藝及新鮮的食材。過節期間增添許多中式西餐的新菜色：奶油大蝦長面、綜合紅醬意大利麵 (見圖) 、紅醬香煎雞肉意大麵；還有受歡迎的咖哩豬扒飯，有份量又實惠的美味飯盒，包括日式蜜汁雞排飯、鹽酥雞飯、紅蔥碎肉飯等收費9.95元起。

該店最有名的是大蝦蛋炒飯，新鮮食材米飯、蝦，採用蛋、豆芽現炒 ，很多客人說像回到二十幾年前的老師傳手藝，味道傳統，有些顧客每次必點。

另外，主廚推出拿手的義大利 麵食，用受歡迎的蝦，義大利香腸、雞丁綜合起司配紅汁細麵，奶油茄汁明蝦義大利麵，焗烤起司泊馬森雞塊配蕃茄義大利麵等等。

方便佳節聚餐的顧客，有許多Party Tray 美食 。可以上yelp 去看Sesame Grill 的菜單。目前開放自助堂食，營業時間：每日中午11:00~下午7:30 (周二公休) 周五、六 中午11:00 - 晩上 9:00 ，訂餐電話626-821-0880，地址308 E. Huntington Dr., Arcadia。