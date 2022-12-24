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德國鋼琴城聖誕音樂演奏會

洛杉磯訊
圖左起：德國鋼琴城黃經理，天普市付市長William Man，主持人Tyler，曾任北美洛杉磯華文作家協會第12&13任會長彭南林，青年導演石譚軒。
圖左起：德國鋼琴城黃經理，天普市付市長William Man，主持人Tyler，曾任北美洛杉磯華文作家協會第12&13任會長彭南林，青年導演石譚軒。

德國鋼琴城於日前舉辦了2022迎聖誕音樂演奏會，演奏會上德國鋼琴城提供價值十幾萬美金的Bosendorfer鋼琴給演奏者。

演奏會的開場薩克斯表演由來自Arcadia的高中樂隊，他們的表演精彩帥氣，其中Tyler 是 Arcadia 2022 年homecoming king， 被Pratt 設計學院提前錄取，並獲 10萬美元的學術獎學金，他也是演奏會的主持人。演奏會節目豐富，有鋼琴演奏也有小表演獨奏，表演者們才華橫溢，透過表演，讓他們增強了自信還發揮了自身的音樂天份。

德國鋼琴城總經理黃學文，是洛杉磯首位獲得施坦威鋼琴音樂會調音藝術家證書的鋼琴技師，也是第一位為好萊塢電影界和電視台調琴的華人調音師，第一位為洛杉磯大劇院，好萊塢大劇院調琴的華人調音師。

黃學文來美國之前曾在珠江鋼琴廠工作，來美國後他考取了Steinway & Sons音樂會調音藝術家文憑，同時獲得Steinway & Sons認證的專業鋼琴調音師。多年來他為無數的鋼琴家調音，還開設鋼琴授課和銷售鋼琴。

學習鋼琴可開發智力，提高專注力，鍛煉毅力和耐力，提升記憶力，提高理解力和學習方法，陶冶性情，提高氣質和生活品位。德國鋼琴城電話626-757-1098，地址9579 Las Tunas Dr. Temple City.CA。

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★★ 不刋照片★★

德國 洛杉磯 華人

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