新世紀傢俱 聖誕節期間推出大特賣活動

新世紀傢俱於聖誕節 期間，推出「聖誕節大特賣」優惠活動，有的特價商品價格高達80%折扣，有關詳情可電626-285-9788查詢。

該家具店的特價商品中，包括有大型皮沙發椅特價129元，高級兩座位布沙發148元，舒適皮沙發三座位和兩座位組特價349元，轉角沙發特價499元，大型實木五斗櫃特價199元，印尼 全實木大型Buffet Table特價 188元，高級大型實木餐桌七件組特價349元，單人實木床98元，布藝雙人床三件組特價148元，義大利 真皮沙發五件組特價888元(見圖)，大型印尼實木床三件組特價299元，印尼全實木溫馨睡房六件組特價499元，現代舒適布藝沙發兩件組特價399元等。

另有美國第一品牌Ashley家具大傾銷，該品牌產品有兩邊可躺型兩人坐布沙發399元，高級真皮兩邊可躺型沙發兩件組1388元等，特價貨品商品數量有限，先到先得，售完即止。

該家具店表示，疫情已漸趨穩定，來店裡選購家具的客人也陸續增多，客人希望在年底前更換家裡一些新家具，讓心情愉悅一些，也讓一家人住得舒適些。

擁有24年歷史的「新世紀傢俱」，逾萬呎展示廳，貨品齊全，新貨及樣品全部以低價出售。地址在250 S. San Gabriel Blvd., San Gabriel, CA (位Las Tunas與Broadway之間)，每週七天營業，時間由上午11時至下午6時。聖誕節期間營業時間，12月24日(周六)上午11時至下午5時30分，12月25日(周日)上午12時至下午5時。