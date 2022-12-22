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全民保險：健康保險不是跟誰買都一樣

洛杉磯訊

「全民保險」經紀公司表示，每年11月1日至隔年1月31日是健康保險開放受保期，2023年未購買健康保險的人可能將面臨成人每人至少825元，小孩每人至少425元的罰款。購買個人健保的民眾每年只能在此期間購買、轉換或調整健保計畫，錯過了就需要等待一年。

受到物價與人工費用上漲，今年健保保費漲幅也遠高於過去幾年，此時民眾可在健保開放期間重新審視自身的醫療需求來決定明年的健保計畫。與此同時，收入符合一定範圍的民眾可申請保費輔助，減免部分或全部保費，降低醫療保費的負擔。

健康保險不管是自己跟保險公司購買或是透過保險經紀購買，並不會有任何價格上的差別。那麼，這是否代表健康保險跟誰買都一樣呢？「全民保險」表示，其實不然，健康保險的福利相對複雜，很多民眾在購買時對福利內容一知半解，甚至不知道該如何使用保險看診，收到帳單時也不明白帳單內容，平白無故多付很多錢。最讓人感到挫敗的就是遇到問題時，保險經紀不是聯絡不上就是一問三不知。因此在購買保險時一定要找一個值得信賴、可靠的保險經紀。

除此之外，在使用健康保險時，一定要確認醫生、檢查機構、或醫院要跟你所購買的保險有簽約，如果是HMO計畫更要確保是在同一個醫療網絡內，否則保險公司不會承擔任何理賠。全民保險的每位專員會協助客戶確認福利，查找醫生，避免你去到非簽約機構看診，收到高額帳單。此外，看診之後的帳單問題更是每位客戶最煩惱的環節。日前有一位客戶帶孩子看診後連續收到三次金額一樣的帳單，全民保險協助客戶確認每一張帳單，並連繫醫院確認是否有收到醫療費用，幫助客戶節省跟醫院溝通的時間、並順利支付帳單。

全民保險提供優質的服務，該經紀公司提醒，若希望健康保險能在1月1日生效，必須於12月31日前遞交申請，如果對保險福利不瞭解或有任何問題，可隨時聯繫全民保險。

全民保險表示，他們幫助企業與社區每個家庭，打造優質的保險理財規畫，提供個人醫療保險、團體醫療保險、老人保險、旅遊保險、留學生保險、人壽保險、各項年金、教育基金、遺產規畫、長期護理、退休計畫、資產配置、信託規畫等，歡迎去電諮詢各類相關問題。羅蘭岡總公司電話626-363-2228；地址17506 Colima Road，#201，Rowland Heights，CA。 爾灣分公司電話 949-943-1789；地址 980 Roosevelt，#200A，Irvine，CA。網址：www.anyinsurances.com。

醫療保險 健保 保費

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