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Walmart年底前全美23城市提供無人機送貨

洛杉磯訊

有史以來第一次，佛羅里達州、德克薩斯州和亞利桑那州的一些沃爾瑪客戶，將能夠通過無人機遞送他們的包裹。假期前夕，沃爾瑪的無人機服務正式向佛羅里達州坦帕和奧蘭多；鳳凰城和達拉斯地區的部分客戶推出。

自 2020 年開始試用在家交付 COVID-19 自取套件以來，這家美國最大的零售商，一直在與國家無人機服務提供商 DroneUp 合作。

沃爾瑪於今年5月宣布，它正在擴大其 DroneUp 交付網絡，到年底將覆蓋亞利桑那州、阿肯色州、佛羅里達州、德克薩斯州、猶他州和弗吉尼亞州等六個州的 400 萬美國家庭。據沃爾瑪稱，這意味著到今年年底，無人機送貨服務將在全國 23 個城市提供。

DroneUp 首席執行官Tom Walker表示，該公司的使命是「為無人機交付設定黃金標準。我們的方法是獨一無二的；我們將安全放在首位，並採用最先進的技術」。

Walker 表示，該公司與美國聯邦航空管理局（FAA）的關係「對於我們的成功也至關重要，因為我們正在建設一個支持運營商現在和未來發展、和偉大職業計劃的基礎設施。

據沃爾瑪稱，這些無人機，由符合美國聯邦航空局指導方針的認證飛行員提供動力，將把包裹投遞到「客戶家中最安全的地方」，包括客戶住宅的前院、後院或車道。（劉柏江譯）

沃爾瑪 佛羅里達州 阿肯色州

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