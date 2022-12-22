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維他奶幼滑豆奶及燕麥豆奶 全新上市

洛杉磯訊
維他奶於北美推出全新一公升植物奶「幼滑豆奶」(左)及「燕麥豆奶」(右)。（圖：業者提供）
維他奶於北美推出全新一公升植物奶「幼滑豆奶」(左)及「燕麥豆奶」(右)。（圖：業者提供）

維他奶於北美推出全新一公升植物奶系列。口感幼滑、奶味香濃的兩款「幼滑豆奶」及「燕麥豆奶」，以追求健康優質的生活方式，帶來更健康、更好味的植物奶選擇。

維他奶PLUS幼滑豆奶及維他奶PLUS燕麥味豆奶，於於澳洲及菲律賓有售，一直受網紅及客戶支持。維他奶表示，他們的產品適合一家大小飲用，使用場合廣泛，可以在各種食譜中替代乳製品，以更健康的美味方程式，讓民眾健康食用。

維他奶PLUS幼滑豆奶濃香奶滑，美味如牛奶，可以配搭咖啡、麥片，也可配以水果製作冰沙，搭配出色又美好口味。另外維他奶PLUS燕麥味豆奶滑順香濃，採用真正的大豆製成，真燕麥滋味，口感無可比擬。維他奶是「以植物為本」生活方式和注重均衡飲食消費者的良好飲品。

維他奶自1940年代起，致力提供營養豐富的產品。其中包括維他奶豆奶、麥精、和黑豆奶等，選用優質非基因改造大豆製造，豆味純正香濃。

從今天起就試試你的各式美味新主意吧！每天喝維他奶PLUS幼滑豆奶、及維他奶PLUS燕麥味豆奶，以保持健康。

可至維他奶北美官方網站www.vitasoy-na.ocm/1lplus了解更多維他奶PLUS最新優惠及資訊。

維他奶國際集團（Vitasoy International Holdings Ltd.），是一家在香港上市的飲料製造公司。其產品主要為維他奶，以及維他旗下茶類飲品、果汁、牛奶。總部設於香港，為香港一間專注植物飲品及食品的生產及分銷商。此外，維他奶國際以「維他天地」之名向全港中小學食物部之營運及管理服務，及以「香港美食」之名向全港中小學供膳食服務、及提供餐飲到會服務。

維他奶是香港家喻戶曉的豆奶飲品，自1940年開始在香港生產，由香港上市公司維他奶國際管理，生產廠房遍及中國大陸、香港、澳洲、美國和新加坡，行銷全球40個國家，現維他奶在世界多個國家設有廠房，包括香港屯門、中國深圳、上海、美國麻省艾爾市、及澳洲維多利亞省等，並於2008年透過收購新加坡的統一食品而建立據點。

（圖：業者提供）
（圖：業者提供）
（圖：業者提供）
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香港 澳洲 新加坡

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