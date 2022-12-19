Kia EV6 GT 0-60 3.4秒親民價格的超跑性能

轟隆的引擎聲，流線的造型，時速0到60英里低於4秒是百萬美金的超跑 標配，而這一切都被寧靜的力量悄然推翻！Kia有史以來最強大的量產車：576馬力安靜無聲的全電動Kia EV6 GT從0加速到60英里只需3.4秒，最高時速為161英里，並經由權威的AMCI認證的0到60加速比賽榮獲冠軍，超越百萬等級的2021法拉利Roma和2020 Lamborghini Huracan Evo Spyder RWD，更重要的是Kia EV6 GT的原廠建議零售價僅為$61,400！

Kia邀請來自全美各地的頂級媒體包括世界日報、News Week、Motor Trend等在內華達沙漠中試駕EV6 GT，並到拉斯維加斯賽車 場中親自體驗電動車 0到60的加速快感及在賽車跑道中的靈活飆車駕駛。

Kia美國首席運營官兼執行副總裁Steven Center表示， EV6 GT開啟Kia Plan S電動化的新篇章，EV6 GT的到來標誌著電動化和Kia品牌的新紀元。

Kia企業公關總監James Bell表示，基於屢獲殊榮的E-GMP模塊化平台，EV6 GT超越了電動性能車輛的限制。將EV6令人振奮的性能和近乎毫不費力的駕駛提升到超出預期水平，親民的建議零售價，Kia不僅推出一款EV高性能汽車 ，還展示該公司歷史上最強大的量產車。

電動性能提升到一個新的水平

產品規劃策略經理Joseph Choi表示，EV6 GT是EV6系列的性能升級版，其雙電機e-AWD動力總成可為所有四個車輪提供動力。能量密集的77.4千瓦時鎳鈷錳電池組為前置160千瓦電機和後置270千瓦電機提供動力，可產生430千瓦（576 馬力）的組合功率輸出和545磅尺扭矩。

EV6 GT的性能升級還包括電子控制減震器的專用運動懸架和獨特的前懸架性能組件。動態阻尼控制提供運動操控和平衡、舒適的乘坐體驗。電子限滑差速器（e-LSD）在轉彎時通過將扭矩引導至抓地力最強的車輪來增強牽引力和穩定性。標配整體卡鉗的前15英寸、後14.2盤式霓虹剎車器的21英寸超輕合金輪轂配合21英寸合金輪轂的Z級Goodyear Eagle F1輪胎發揮EV6 GT的高性能和刹車能力。

除了擁有其他EV6車型提供的Eco、Normal和Sport駕駛模式外，EV6 GT還引入GT模式、My Drive模式和漂移模式。GT模式按鈕設置在方向盤上，將車上電機、制動、轉向、懸架、e-LSD和電子穩定控制（ESC）系統的性能提高到最動態的設置中。

為獲得更令人振奮的駕駛體驗，EV6 GT加上可選擇的漂移模式，將更多動力分配給後輪，除了可定制的主動聲音設計並添加了獨有的另外兩種聲音。

駕駛也可以使用「我的駕駛」模式創建定制設置以適應個人駕駛偏好。

賽車道上的體驗

記者在半年前體驗了頂級的EV6，就以親身體會到加速貼背感，這次的邀約令人納悶才過半年而已又有什麼新花樣？

聽完的簡報上了EV6 GT，首先體驗了賽車用的桶形座椅，再來看到方向盤下面霓虹綠的GT按鈕。在蜿蜒的山區道路也就是加速較快，直到進入賽車場，才知道大大的不同。

進入賽車場，首先戴上安全頭盔跨入EV6 GT。經專業駕駛員的簡單說明臨陣磨槍就上了賽車道，在九拐十八彎的賽車道中，沒一下就覺得暈眩，飆汗。按下GT紐加速更快，但方向盤操控更佳。

到了¼英里直線加速賽道，油門踩到底，不只貼背，暈眩感又再次襲擊而來最終時速達到時速117英里。令人驚訝電動車的馬力十足。

EV6 GT擁有堅固的車身結構，採用75%的高強度鋼和超高強度鋼及世界首創的集成驅動橋（IDA），提高耐用性和操控性，將車輪軸承與驅動軸相結合以減輕重量。電池位於車地板下可降低重心並提高穩定性。

Kia市場行銷經理Russell Wager表示，EV6 GT由Kia在首爾、法蘭克福和爾灣 的設計工作室聯手構想設計，EV6 GT的造型是一項全球合作，其靈感來自Kia名為「對立統一」的設計理念。

EV6 GT擁有精緻的外觀和華麗的內飾。GT獨有的前後飾板強調車輛寬度，尾部擴散器獨具GT造型。純素絨面革前排桶形座椅、刻有GT，搭配綠色滾邊都在強調不凡的性能！EV6 GT長軸距和平坦地板擴大了內部空間。EV6 GT也擁有20個標準主動高級駕駛輔助系統（ADAS）。

EV6綜述

與所有EV6車型一樣，EV6 GT展示了專利多路充電系統支持400V和800V直流充電，使用350千瓦的充電器從18分鐘內將電池從10%充電到80%。

專為50kW-350kW直流充電器設計。創新的車載發電機功能使EV6 GT成為移動電源，支持某些用電設備進行各種活動，如家居裝修項目、露營和聚會等。電力從高能電池流向集成充電控制單元（ICCU），為各種電器、設備、工具和娛樂設備提供1,900瓦的電力。

Kia銷售業務副總裁Eric Watson表示，今年是Kia在美30週年、銷售突破1000萬輛的重要哩程碑，並迎來60%的Kia新客戶，贏得大衆車巿場中僅次於豐田的成交金額的傲人成績。EV6 GT將於2022年第四季度上市，並將在Kia全國各地的零售商限量發售。所有EV6 GT購買者都將在Electrify America站點獲得1000 kWh的充電額度，可在3年內使用。

產品公關經理James Hope表示，EV6 GT是Kia「S 計劃」戰略的一部分，該戰略每年至少推出兩款純電動汽車（BEV），並到2027年打造14款BEV的完整陣容。

Kia America總部位於爾灣，在質量調查中連續名列前茅，被評為全球100強品牌之一。此外，Kia美國繼續擔任NBA的「官方汽車合作夥伴」，提供一系列汽油、混合動力、插電式混合動力和電動汽車，其生產的各種車型在近750家美國經銷商處銷售，包括了在美國本土組裝的汽車和SUV。