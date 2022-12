Covered California與洛杉磯亞裔醫療保健界領袖共同歡慶第10次公開登記投保並討論 2023年健保內容

就在第10次公開登記投保期間熱烈展開之際,Covered California邀集亞裔 醫療保健界領袖於周二在洛杉磯市中心的亞美公義促進中心(Asian Americans Advancing Justice)一南加州 分 部共聚一堂,鼓勵該地區無保險 民衆根據可負擔健保法(Affordable Care Act)登記投保健康保險。

根據加州健康訪問調查(California Health Interview Survey)結果顯示,加州所有亞裔族群無保險者的比率在2021年為百分之7.0,但是個別族裔團體之間有明顯差距,而旦新移民族群無保險者的比例偏高。

Covered California執行總監Jessica Altman表示,Covered California過去10年來努力不懈,全心全意為加州各個族裔團體和社區提供通往醫滾照護的渠道深以焉榮。導航夥伴和代理孜孜不倦的努力,為加州各地的亞洲和太平洋島民社區民衆提供完善的健康保險保單,令民衆受益匪漢。

自從Covered California在2013年首度推出公開登記投保期間迄今,共有520萬力州民衆通過Covered California取得至少1個月的健康保險。Covered California投保總數成長超過百分之40,其中最具代表性的就是自稱為亞裔的民衆將近45 %的高成長率。

登記投保人數的成長不僅在人數泉多的大型亞洲與太平洋島民(AAPI)社區出現,例如亞洲印度裔(將近百分之 90),華裔(將近百分之77),和菲律賓裔(百分之 47),在人數較少的小型社區同樣快速成長,例如高棉裔(百分之 642),和寮國裔(百分之1,300)。

加州健康訪問調查首席調查員兼UCLA健康政策研究中心負責人Ninez Ponce醫生/博士表示,想從美國的醫癀照護系統中找到方向,是一趟複雜的旅程,對新移民而言,尤其如此但是可負擔健保法和Covered California通過免費的多語文協助,和可以決定您是否符合條件在該市場登記投保,或是加入加州醫疼補助白卡計劃(Medi-Cal)的單一申請表,令整個過程輕鬆許多。

數據顯示儘管在某些亞洲與太平洋島民社區中,無保險民眾的比例低於全州平均值,例如華裔(5.9%),越南裔(6.4%),和菲律費裔(6.5%),但是韓裔社區(15%)和不分族裔的新移民(移民美國5年或不滿5年者)11.6%,以及英語能力有限者17.8%都顯著高於全州平均值。

Altman表示,我們利用這份數據來瞭解社區之間的差異,並作焉就像我們今天正在進行之重要對話的依據,為Covered California未來的工作提供資訊,極有助益。我們的目標,在讓加州每一位符合條件取得健康保險的民眾都能夠得到保障,如果新移民或是英語能力有限的民眾無保險者比例偏高,我們就會努力縮小這個差距。

消費者只需登入CoveredCA.com就可以得知自己有哪些選擇,同時從該網站瞭解自己是否符合領取財務補助,和在自己附近地區有哪些保單選項。

消費者只需將全戶收入、郵編、全戶人口數目、需要保險的人數及其年齡,輸入Covered California首頁上的計算器。Covered California有超過1萬1000名持有證照的代理以及投保專員,用您熟悉的任何一種語言或方言幫助您登記投保。

公開登記投保期間自11月1日開始到1月31日截止,這也是一年當中符合條件的人絕對可以取得保單的機會。

除了登入CoveredCA.com外,如果您有興趣進一步了解您有哪些保單選頂,您也可以:

-由會說多種語言,經認證的投保專員通過電話提供免費和保密的協助。

-讓一位經認證的投保專員打電話給您提供免費恊助。

-打電話800-300-1533(普通話/國語)或800-339-8938(粤語)給Covered California。

全家受益

周一剛剛開始生效的一項新聯邦規定為40萬民衆開啓大門,讓他們通過Covered California投保更負擔得起的健康保險,包括許多移民家庭 在内。這個改變意味著原先因爲家中有一位成員通過雇主取得保險以致不能通過Covered California領取財務補助的家庭,現在可能符合條件領取補貼,減輕保費 負擔。

「通往更易負擔的健康保險的大門在今天為數十萬加州民象敞開,」Altman表示。「全州各地的家庭只要從雇主提供的保險轉換為 Covered California提供的保單,就可以省下每月數百元,每年數千元的保費。」

Covered California簡介

Covered California是加州的健康保險市場,加州民家可在此找到由知名品牌提供,容易負擔的健康保險保單。Covered California也是符合條件的個人依照收入比例領取財務補助以滅輕保費負擔的唯一地點。消費者可比較各種健康保險保單,選擇最行合自己健康需求和預算的保單。依照投保者的收入,某些消費者可能符合條件獲取保費低廉戉免保費的Medi-Cal加州醫療補助白卡保險計劃。

•Covered California是加州州政府中獨立的一部分,其使命在令健康保險市場符合加州消費者的需要。Covered California由加MM長和州議會指派的五人理事會負責監督。有關Covered Calfornia的進一步羊半情,請青登人www.CoveredCA.com。