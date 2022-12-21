華興保險呼籲 和加州公路警局 齊做公益
年底佳節將至，自1988年起，加州高速公路警察局(California Highway Patrol, CHP)便發起了一年一度CHiPs for Kids社區公益活動，收集全新玩具分送到需要的家庭及單位，讓小朋友們度過愉快假期，也藉此活動了解CHP工作內容，建立正確社會觀念。
CHiPs for Kids在Plaza West Covina首埸活動吸引許多熱心民眾以及企業團體響應。現場有各種填充玩偶、兒童腳踏車、桌遊卡牌等等物資，等著CHP的警官們分送到各個合作單位，後續還有五場活動等著大家共襄盛舉。
華興保險總裁張國興表示，種族融合是消除歧視最好的方法，許多華人朋友過去默默支持社區公益，在CHiPs for Kids 的活動現場中鮮少看到東方人的臉孔。歡迎大家透過這個活動更了解美國執法單位，也讓其他參與的社群以及現場民眾有機會更了解亞裔族群對社區貢獻。
今年華興保險也加入了這項有意義的活動，在12月20日之前，華興保險多個分行也設有玩具捐贈箱，邀請大家帶著原包裝的全新玩具，一起做公益，送愛心。有關詳情可洽華興保險，電話626-333-1111。
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