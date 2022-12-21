華興保險呼籲 和加州公路警局 齊做公益

年底佳節將至，自1988年起，加州高速公路警察 局(California Highway Patrol, CHP)便發起了一年一度CHiPs for Kids社區公益活動，收集全新玩具分送到需要的家庭及單位，讓小朋友們度過愉快假期，也藉此活動了解CHP工作內容，建立正確社會觀念。

CHiPs for Kids在Plaza West Covina首埸活動吸引許多熱心民眾以及企業團體響應。現場有各種填充玩偶、兒童腳踏車、桌遊卡牌等等物資，等著CHP的警官們分送到各個合作單位，後續還有五場活動等著大家共襄盛舉。

華興保險 總裁張國興表示，種族融合是消除歧視最好的方法，許多華人朋友過去默默支持社區公益，在CHiPs for Kids 的活動現場中鮮少看到東方人的臉孔。歡迎大家透過這個活動更了解美國執法單位，也讓其他參與的社群 以及現場民眾有機會更了解亞裔族群對社區貢獻。

今年華興保險也加入了這項有意義的活動，在12月20日之前，華興保險多個分行也設有玩具捐贈箱，邀請大家帶著原包裝的全新玩具，一起做公益，送愛心。有關詳情可洽華興保險，電話626-333-1111。