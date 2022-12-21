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聖蓋博希爾頓 聖誕新年套餐 午晚餐接受訂位

洛杉磯訊
烤菲力牛排。(業者提供)
烤菲力牛排。(業者提供)

聖蓋博希爾頓飯店正推出聖誕新年套餐，午餐和晚餐都可訂位。提供節日套餐日期為：12月23日（星期五）、24日（星期六）、25日（星期日）、30日（星期五）、 31日（星期六）、及明年 1月1日（星期日），訂餐時間是自上午11時30分起，最後接單時間（last order）是晚上7時。食材高檔，但價格實惠。

如果想找一家有精緻餐點跟華麗裝潢的餐廳，和家人朋友一起慶祝，聖蓋博希爾頓飯店的Trinity餐廳，將是一個高性價比的選擇。

此次聖誕新年套餐由已具有卅幾年經驗的名廚黃昭富（Jack Huang）特地設計，每道菜除了新鮮、美味，還要有質感，以與漂亮的餐廳相呼應。黃主廚從16歲就開始做這行、至今已具有卅幾年經驗，在希爾頓已掌厨近10年的他，特地設計了此次節日套餐的菜單。

節日套餐的午晚餐，前菜是法式小酒館沙拉配烤鴨，湯品附自製龍蝦濃湯，可選擇的主菜有：烤菲力牛排（見圖），塞香草黃油、松露紅酒醬、八盎司 (68元) ；烤夏威夷豆智利鱈魚，藏紅花醬 (68元) ；蟹肉及蘑菇焗龍蝦 (68元) ；蔬菜意大利面、香草牛油起司汁 (58元)。配菜有：時令蔬菜、炒馬鈴薯；甜點是南瓜起司蛋糕。另外他們還有兒童餐：蔬菜意大利面、香草牛油起司汁、南瓜起司蛋糕 (26元) 。均附加服務費和稅金。

希爾頓地址在225 W. Valley Blvd, San Gabriel,CA，希爾頓正門進門右手邊第一間餐廳即Trinity餐廳，訂位電話 (626) 270-2727。

蔬菜 聖蓋博 夏威夷

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