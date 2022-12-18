李秉信老師1/7在阿市的天信佛堂舉行「子平八字初級班」講座

好消息，對於紫微斗數和子平八字有三十餘年論命及教學經驗的李秉信老師，將於1月7日（周六），下午三點至五點，在阿市的天信佛堂（崇華堂道德會）舉行為期十二堂課「子平八字初級班」的講座。歡迎插班。

李秉信老師畢業於台灣新竹清華大學核子工程研究所碩士班，加州 五系中醫藥大學中醫及針灸博士，美國達特茅斯大學塔克商學院企管研究班。曾任中華民國 僑務委員，現於洛杉磯 從事商業地產投資 ，旅館 經營及資產買賣，加州執照中醫師。

李秉信老師表示，今生的命盤及人生至今的遭遇，乃是無限個前世走到今日的「果盤」，也就是所慣稱的「宿命」。正是因為累世累刧的業力宿根太深，塑造成了我們今生今世牢不可改的習性，個性和思考方式。所謂「個性決定命運」，所以絕大多數人的命運是可以被預測的。然而在這千變萬化， 無法掌握的人生際遇中， 是否潛藏著什麼永不改變的道理。

人生不就是「 理常而不變， 數變必有常」。掌握了「不變之常」，命運就在你當下的「瞭悟因果」中。除了預測命運，中國人的因果觀念， 也非常廣泛的運用於辨業論治疾病診斷原則。 所有的疾病， 呈現出來的症狀，都只是一個結果。 會產生這個疾病的原因， 是有其根源的。

病因的發生，都是來自於一個系統的業力。 這個系統，可以大到天人地三才， 也可以小到，局限到只有我們的身體而已。 你是否對身體上的疾病， 以及人生的不順遂感到無奈。李秉信老師說，這一次系統格局子平八字的課程， 可以讓學習者了解到，因果連環相生的關係，被具體應用在五行學說。 並且發展出許多，治療疾病的原則。

用調整病因的方式， 可以未雨綢繆調整臟腑關係，並經由改變自己的體質，來改變自己的命運。 在運勢還沒有急轉直下，病情還沒有蔓延之前，你可以倒果為因的調整自己的命運。 每一個人的「過去，現在，將來」的命運，都是在冥冥中，被「時空因果」所操控的。「瞭悟因果」，是子平八字盤會看準， 改變自己的命運，預防自己疾病發業的唯一秘密。

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