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Big Bear Farm 韓國 養生湯與健康飲料

洛杉磯訊

坐落於洛杉磯韓國城、受加州政府認證的Big Bear Farm，是韓國養生湯與健康飲料製作公司。該公司表示，在製作每一種湯與飲料時，都著重以健康為主，所有產品皆是限量生產和人手製作。所有食譜都在自家廚房經過33年的反復改良煉製而成。

這些30天養生療程產品，以60包和重5.62 L出售為主。產品分為可以增強體力的元氣山羊肉湯Herbal Goat Meat Broth售價350元；可改善食慾的補健山羊肉湯Goat Meat Broth售350元；有助消化的卷心菜湯Cabbage Broth售120元；可消水腫的南瓜湯Pumpkin Broth（見圖）售140元；美容養顏的紅洋蔥湯Red Onion Broth售120元；促進血管健康的洋蔥湯Onion Broth 售80元；調節血糖的紅棗飲料Jujube Drink售130元。

免運費電話訂購213-388-9099。地址922 S. Vermont Ave., LA.,網址 bigbearfarmonline.com。

加州 食譜 血糖

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