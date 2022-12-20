賞櫻季 歐之旅3/27推出日本四國11天賞櫻團

四國是日本 四大本土島嶼之一，位於九州東北，於四島中佔有面積最小，在行政區上劃分為香川、德島、高知、愛媛四縣。日本四國四面環海、群山擁抱，從自然到美食 ，盡享一切。跟著「歐之旅」3月27日逢賞櫻 季；或11月6日深秋去賞楓。

到四國看櫻花首推德島中央公園 (Tokushima Chuo Park) ，位德島城遺址旁，城牆外的護城河和櫻花隧道合力打造了穿越時空的浪漫。位於高知平原的鏡野公園 (Kagamino Park) 被推崇為「日本櫻花名勝百選」，其中全長約200公尺的櫻花隧道更是絕景。園中櫻花種類從染井吉野櫻到八重櫻等共有十數種，賞櫻期較長。

日本四國 11 天行程精選遊訪點各具亮點，德島縣的「葛藤橋」被稱為日本「三大奇橋」之一，吉野川上游支流的「祖谷溪」流經了四國的山脈，形成天然秘境溪谷，渡橋時搖搖擺擺，驚險無比。為了安全考量，現每三年更換藤葛，橋下清晰可見的溪流令人震撼。

相傳開池至今已3千年歷史的道後溫泉 (Dogo Onsen)，號稱天下第一古湯，上從日本天皇下至平民老百姓都曾享受這裡的溫泉。呈弱鹼性的泉水終年不斷。道後溫泉有個「白鷺傳說」，相傳曾有一隻腳部受傷的白鷺，因泡了溫泉後不藥而癒，因此人們相信道後溫泉可帶來元氣滿分。

行程中也將安排參拜伊勢神宮與金刀比羅宮，欲登上金刀比羅宮，則先需爬上1365個石階才能到達神社大門，為信仰深厚的庶民百姓畢生所期。

小豆島一直是日本電影喜愛的拍攝地，為瀨戶內海第二大島，因氣候與地中海相似，與希臘米可洛斯島結為「姊妹島」，島上建起希臘式風車和白色小屋以作紀念。橄欖更是島上名產，亦贏得「橄欖之島」美譽。

僅六、日行駛的伊予灘物語新裝觀光列車(Iyonada Monohatari Train) 外觀採用復古設計，沿著瀨戶內海域的海岸線行駛。物語列車於JR多度津站（香川縣）至大步危站（德島縣）間行駛，車內充滿和風韻味，大量使用德島杉和傳統工藝，享盡四季美景與人文風情。

因豐富的海洋與山林資源，四縣也分別衍生出許多在地文化的特色美食，例如香川縣的「讚岐烏龍麵」及「骨付鳥」即帶骨雞腿；愛媛縣的「鯛魚飯」及「烤豬肉雞蛋飯」。還有湯頭濃郁的「德島拉麵」、高知涮嘴小菜「鰹魚半敲燒」、「蛋包飯」等。

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