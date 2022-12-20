我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

摩爾多瓦警戒：俄羅斯恐於2023年春天進攻

日銀微調政策「黑田震撼」衝擊全球 日圓急升、美期指急挫

賞櫻季 歐之旅3/27推出日本四國11天賞櫻團

洛杉磯訊

四國是日本四大本土島嶼之一，位於九州東北，於四島中佔有面積最小，在行政區上劃分為香川、德島、高知、愛媛四縣。日本四國四面環海、群山擁抱，從自然到美食，盡享一切。跟著「歐之旅」3月27日逢賞櫻季；或11月6日深秋去賞楓。

到四國看櫻花首推德島中央公園 (Tokushima Chuo Park) ，位德島城遺址旁，城牆外的護城河和櫻花隧道合力打造了穿越時空的浪漫。位於高知平原的鏡野公園 (Kagamino Park) 被推崇為「日本櫻花名勝百選」，其中全長約200公尺的櫻花隧道更是絕景。園中櫻花種類從染井吉野櫻到八重櫻等共有十數種，賞櫻期較長。

日本四國 11 天行程精選遊訪點各具亮點，德島縣的「葛藤橋」被稱為日本「三大奇橋」之一，吉野川上游支流的「祖谷溪」流經了四國的山脈，形成天然秘境溪谷，渡橋時搖搖擺擺，驚險無比。為了安全考量，現每三年更換藤葛，橋下清晰可見的溪流令人震撼。

相傳開池至今已3千年歷史的道後溫泉 (Dogo Onsen)，號稱天下第一古湯，上從日本天皇下至平民老百姓都曾享受這裡的溫泉。呈弱鹼性的泉水終年不斷。道後溫泉有個「白鷺傳說」，相傳曾有一隻腳部受傷的白鷺，因泡了溫泉後不藥而癒，因此人們相信道後溫泉可帶來元氣滿分。

行程中也將安排參拜伊勢神宮與金刀比羅宮，欲登上金刀比羅宮，則先需爬上1365個石階才能到達神社大門，為信仰深厚的庶民百姓畢生所期。

小豆島一直是日本電影喜愛的拍攝地，為瀨戶內海第二大島，因氣候與地中海相似，與希臘米可洛斯島結為「姊妹島」，島上建起希臘式風車和白色小屋以作紀念。橄欖更是島上名產，亦贏得「橄欖之島」美譽。

僅六、日行駛的伊予灘物語新裝觀光列車(Iyonada Monohatari Train) 外觀採用復古設計，沿著瀨戶內海域的海岸線行駛。物語列車於JR多度津站（香川縣）至大步危站（德島縣）間行駛，車內充滿和風韻味，大量使用德島杉和傳統工藝，享盡四季美景與人文風情。

因豐富的海洋與山林資源，四縣也分別衍生出許多在地文化的特色美食，例如香川縣的「讚岐烏龍麵」及「骨付鳥」即帶骨雞腿；愛媛縣的「鯛魚飯」及「烤豬肉雞蛋飯」。還有湯頭濃郁的「德島拉麵」、高知涮嘴小菜「鰹魚半敲燒」、「蛋包飯」等。

「歐之旅」2023年更多精彩歐遊行程、南非辛巴威尋奇、走訪澳洲紐西蘭，以及專精獨家特惠案的Viking、Princess、Norwegian、Royal Caribbean及Uniworld全球遊輪及河輪。報名及優惠詳情可電 (626)289-8587或上網 EuropaHolidayUS.com。

日本 美食 賞櫻

上一則

華語戒煙專線呼籲 遠離香煙和壓力 快樂度假

下一則

Big Bear Farm 韓國 養生湯與健康飲料

延伸閱讀

北韓又射飛彈 今年65枚創新高

北韓又射飛彈 今年65枚創新高
台積電總裁魏哲家：出口管制摧毀全球化

台積電總裁魏哲家：出口管制摧毀全球化
北韓兩次試射 日方研判都掉落日本專屬經濟區外

北韓兩次試射 日方研判都掉落日本專屬經濟區外
影／拉花灌籃高手「玩安西教練下巴」 超高還原粉絲讚

影／拉花灌籃高手「玩安西教練下巴」 超高還原粉絲讚
日本富士高端醫療按摩椅年終大清倉至3-4折

日本富士高端醫療按摩椅年終大清倉至3-4折
尷尬了我的國 日本公布安保3文書 讓這國進退兩難

尷尬了我的國 日本公布安保3文書 讓這國進退兩難

熱門新聞

原本擁有光明未來的南加州28歲華女Charli，因為罹患罕見病，目前處於崩潰的邊緣。（世說新聞團隊製作）

世說新聞／華女學霸染怪病 生活全毀想自殺

2022-12-16 15:12
聖蓋博谷的華人吃貨們不約而同的都會有周末在華埠遠東廣場排隊兩個小時只為吃他家辣味炸雞三明治的記憶。（記者張宏／攝影）

全美最辣炸雞 LA華埠排隊兩小時 巴沙迪那開新店

2022-12-14 19:53
ULA稅法將上路，房產經紀及富人紛紛加快買賣交易避稅。（unsplash截圖）

洛市豪宅稅明年4月生效 富人、地產商急賣屋

2022-12-19 02:20
C先生認為自己的維權是對仇亞浪潮的一種反抗。（shutterstock）

洛杉磯華僑飛機上用衛生間被拒 空乘「雙標」還威脅

2022-12-18 20:05
屍體於爾灣加大的社會科學教學樓附近發現。（UCI Maps）

南加爾灣亞裔男殺害同住老嫗 再跳樓自殺

2022-12-14 18:57
橙縣華裔衛生局長周昭龍(Clayton Chau)。（橙縣政府官網）

南加華裔官員談種族歧視危害 反被罵「滾回中國」並被噓

2022-12-12 18:43

超人氣

更多 >
一張圖勝千言萬語…他倆並肩看世足賽 價值20億？

一張圖勝千言萬語…他倆並肩看世足賽 價值20億？
2022搞笑野生動物攝影獎 失足幼獅、鬧彆扭企鵝都上榜

2022搞笑野生動物攝影獎 失足幼獅、鬧彆扭企鵝都上榜
世足賽／梅西奪冠後與青梅竹馬妻子秀恩愛 甜炸數億人

世足賽／梅西奪冠後與青梅竹馬妻子秀恩愛 甜炸數億人
學會節約熱水8種方法 可省下不少能源費

學會節約熱水8種方法 可省下不少能源費
黑巧克力真的健康嗎？這些名牌巧克力重金屬含量超標

黑巧克力真的健康嗎？這些名牌巧克力重金屬含量超標